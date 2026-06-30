Si hay una joven investigadora experta en meterse en toda clase de problemas, esa es Enola Holmes. Así, la hermana menor de Sherlock regresa con su tercera película de Netflix, una aventura que se perfila como la más intensa de la saga hasta hoy. Y, como ocurre con cada nueva entrega, la duda que más se repite entre los fans antes de darle play es la misma: ¿quién hace de quién en esta ocasión? Por lo tando, aquí Gestión Mix te trae una guía completa del reparto para que llegues a “Enola Holmes 3” con todos los nombres y personajes claros.

Vale precisar que la producción se lanza el miércoles 1 de julio del 2026 en un momento clave para la franquicia, pues por primera vez uno de sus filmes no está dirigido por Harry Bradbeer: el relevo lo toma Philip Barantini, conocido por el drama criminal “Adolescence”.

Ahora, de Malta a Londres, la trama promete cruzar el camino de Enola con un nuevo caso justo cuando su vida personal también está a punto de dar un giro importante.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Enola Holmes 3”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ENOLA HOLMES 3”

1. Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Para saber quién es quién en la película de Netflix, empezamos la lista con la protagonista: Enola Holmes, la joven que maneja su propia agencia de detectives y que atraviesa un momento de vida más definido pero todavía en evolución.

La actriz que la vuelve a interpretar es Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama mundial con “Stranger Things”, además de aparecer en producciones como “Godzilla: King of the Monsters” y “Godzilla vs. Kong”.

Millie Bobby Brown como Enola Holmes en una escena de la película "Enola Holmes 3" (Foto: Netflix)

2. Louis Partridge como Lord Tewkesbury

Tewkesbury es ahora miembro de la Cámara de los Lores y pareja sentimental de Enola, con quien mantiene una relación cada vez más fortalecida.

El artista que repite este rol es Louis Partridge, también conocido por su trabajo en la miniserie “Medici” y en la película “The Lost Girls”.

Louis Partridge como Tewkesbury en una escena de la película "Enola Holmes 3" (Foto: Netflix)

3. Henry Cavill como Sherlock Holmes

Sherlock Holmes es otro de los personajes principales de esta cinta, ya que su desaparición es uno de los detonantes del caso central.

El actor que lo interpreta nuevamente es Henry Cavill, quien fue rostro de franquicias como “Man of Steel” y “The Witcher”.

Henry Cavill como Sherlock Holmes en una escena de la película "Enola Holmes 3" (Foto: Netflix)

4. Himesh Patel como el Dr. Watson

Por otro lado, con la experiencia de haber encabezado títulos como “Yesterday” y de participar en proyectos como “Tenet” y la serie “Station Eleven”, Himesh Patel vuelve a ponerse en la piel del Dr. Watson.

Himesh Patel como el Dr. Watson en una escena de la película "Enola Holmes 3" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Enola Holmes 3”:

5. Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes , la madre de Enola y Sherlock.

, la madre de Enola y Sherlock. 6. Sharon Duncan-Brewster como Mira Troy/Moriarty , una destacada mente criminal.

, una destacada mente criminal. 7. Susan Wokoma como Edith , la confidente de Eudoria y mentora de Enola.

, la confidente de Eudoria y mentora de Enola. 8. Joe Azzopardi como Mikiel Mizzi

como Mikiel Mizzi 9. Jason Watkins

10. James Wright

11. Bern Collaço