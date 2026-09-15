Ambientada en una época convulsa de la historia europea, “La muñeca” (“The Doll” en inglés y “Lalka” en su idioma original) es una serie polaca de Netflix que narra la historia de un comerciante ambicioso que se obsesiona con pertenecer a la alta sociedad y tiene una fijación por una mujer de la aristocracia de carácter inquebrantable. Ese deseo ciego, lo lleva al borde de un abismo emocional. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción dirigida por Paweł Maślona?

Este drama histórico, que explora temas como el conflicto de clases, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época, cuenta con el guion de Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz y Paweł Maślona, y con Sandra Drzymalska y Tomasz Schuchardt como protagonistas.

¿EN QUÉ SE BASA “THE DOLL”?

“The Doll” adapta la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesław Prus. Esta no es la única adaptación de la obra del periodista y novelista polaco que se estrenará en 2026. Una película dirigida por Maciej Kawalski llegará a los cines polacos en septiembre.

Tomasz Schuchardt interpreta a Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca", que es una adaptación fiel pero modernizada de la obra cumbre de Bolesław Prus (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA MUÑECA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La muñeca”, “movido por su irrefrenable ambición, Stanisław está decidido a ascender en la escalera social, y su obsesión por Izabela se convierte en el umbral que debe cruzar para entrar al mundo que tanto desea. Izabela, por su lado, quiere escapar de la rigidez de la aristocracia y forjarse un lugar en la cambiante sociedad polaca.

El poderoso vínculo entre ellos atraviesa una profunda brecha de clase, la obsesión, la sed de libertad y el poder seductor del dinero, en esta reinterpretación contemporánea de un clásico de la literatura polaca.”

¿CÓMO VER “LA MUÑECA”?

“La muñeca” se estrenará el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie polaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE DOLL”

REPARTO DE “LA MUÑECA”

Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka

Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski

Dariusz Chojnack como Ignacy Rzecki

Jacek Braciak como Tomasz Łęcki

Julia Wyszyńska como Florentyna

Maria Kania como Marianna

Piotr Pacek como Starski

Magdalena Cielecka como Kazimiera Wąsowska

Piotr Adamczyk como Krzeszowski

Agnieszka Grochowska

Monika Frajczyk

Mateusz Król como Julian Ochocki

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasławska

Mirosław Zbrojewicz

Andrzej Deskur

Juliusz Chrząstowski

Radosław Krzyżowski

Henryk Niebudek

Tomasz Schuchardt asume el papel de Stanisław Wokulski y Sandra Drzymalska asume el papel de Izabela Łęcka en la serie polaca "La muñeca", que se estrena el 16 de septiembre (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE DOLL”?

“La muñeca”, que cuenta con Michał Kwieciński y Jan Kwieciński como productores, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA MUÑECA”?

El rodaje de “The Doll”, producida por la compañía Akson Studio, comenzó el 1 de julio de 2025 y tuvo lugar en el Palacio Nieborów y la calle Szajnocha en Wrocław, el Palacio Karol Poznański en Łódź y el casco antiguo de Lublin.