Ramona (Danielle Deadwyler) debe cuidar de sus dos hijos tras perder a su esposo en un accidente automovilístico en “La mujer de las sombras” (“The Woman in the Yard” en su idioma original). Mientras intenta sobreponerse a la muerte de su marido, una extraña mujer vestida de negro aparece frente a su casa y se niega a marcharse, de hecho, se acerca cada vez más.

La cinta dirigida por Jaume Collet-Serra a partir del guion de Sam Stefanak en su debut como guionista de largometrajes cuenta con un elenco principal conformado por Danielle Deadwyler, Okwui Okpokwasili, Peyton Jackson, Estella Kahiha y Russell Hornsby. Además, Jason Blum y Stephanie Allain se encargan de la producción.

“The Woman in the Yard”, que recibió críticas mixtas y recaudó 23 millones de dólares, se estrenó en los cines de Estados Unidos el 28 de marzo de 2025 y llegará a la plataforma de streaming HBO Max en noviembre.

Danielle Deadwyler asume el rol de Ramona en la película de terror "La mujer de las sombras" (Foto: Universal Pictures)

SINOPSIS DE “LA MUJER DE LAS SOMBRAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, en “La mujer de las sombras”, “el espectro de una mujer vestida de negro se instala en el jardín de una madre viuda, convirtiendo el dolor de la familia en una pesadilla.”

Por lo que he visto en el tráiler, Ramona oculta varios secretos tras el accidente y uno de ellos es el origen de la mujer vestida de negro que acecha a su familia. ¿Se trata de una entidad? ¿Qué busca? La mujer asegura que está ahí porque Ramona la llamó y planea ayudarla con lo que le pidió.

Ramona insiste en que no tiene idea de quién es esa mujer y se enfoca en proteger a sus hijos, quienes parecen estar en grave peligro. ¿Cómo se deshacen de esa presencia aterradora?

¿CÓMO VER “LA MUJER DE LAS SOMBRAS”?

“La mujer de las sombras” estará disponible en HBO Max el viernes 14 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película de terror solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE WOMAN IN THE YARD”

REPARTO DE “LA MUJER DE LAS SOMBRAS”

Danielle Deadwyler como Ramona

Okwui Okpokwasili como la mujer

Russell Hornsby como David

Peyton Jackson como Taylor

Chad “C. Pitt” Pitter como Taylor adulto

Estella Kahiha como Annie

En la película de terror "La mujer de las sombras", la misteriosa presencia asegura que está ahí porque la llamaron y para ayudar con un deseo (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE WOMAN IN THE YARD”?

“La mujer de las sombras”, que cuenta con Danielle Deadwyler, Jaume Collet-Serra, Scott Greenberg y Gabrielle Ebron productores ejecutivos, tiene una duración de 87 minutos, es decir, 1 hora y 27 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA MUJER DE LAS SOMBRAS”?

El rodaje principal de “La mujer de las sombras” comenzó el 26 de abril de 2024. La película fue la primera gran producción que se filmó en Athena Studios en Athens, Georgia. Las grabaciones también se realizaron en la cercana Bostwick, Georgia.