Los fans de “La Momia” (en su idioma original: “The Mummy”) pueden estar contentos. 17 años después del estreno de la tercera entrega de la saga y 26 años desde que la primera película conquistara la taquilla global, Brendan Fraser y Rachel Weisz han sido confirmados para regresar con sus icónicos papeles a la franquicia. Pero, ¿qué más se sabe sobre “La Momia 4”? Pues, averígualo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la confirmación de este proyecto llegó a través de múltiples medios especializados, los cuales reportaron que Universal Pictures está desarrollando la cuarta entrega de la franquicia que marcó a toda una generación.

Esta vez, el largometraje está bajo la dirección del dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos colectivamente como Radio Silence y quienes fueron responsables de revitalizar una icónica saga de terror con “Scream“ (2022) y ”Scream VI" (2023).​

EL PROYECTO “LA MOMIA 4″

Después de muchísimos rumores al respecto, el pasado 4 de noviembre del 2025, portales como Variety y Deadline revelaron que Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones avanzadas para protagonizar “La Momia 4”.

Y si bien Universal Pictures no ha emitido comentarios oficiales sobre el filme, el desarrollo de la producción estaría en sus primeras fases... buscando recuperar el espíritu de aventura y diversión que caracterizó a las dos primeras películas de la saga.​

Cabe resaltar que, a través de su cuenta de X, el guionista David Coggeshall confirmó indirectamente su participación en el proyecto al compartir la noticia con el comentario: “Supongo que el gato ya salió de la bolsa”.

¿CUÁL ES LA TRAMA DE LA PELÍCULA “LA MOMIA 4”?

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la trama de la cinta. Sin embargo, esta podría seguir dos caminos.

En primer lugar, teniendo en cuenta que Rachel Weisz no participó en “La Momia 3: La tumba del emperador dragón” (ella solo fue la protagonista de “La Momia” y “La Momia regresa”), quizá este filme podría ser una continuación directa de la segunda película de la franquicia.

Es decir, se buscaría que Weisz se incorpore a la ficción sin necesidad de explicar el cambio de intérprete en la tercera película (donde fue reemplazada por Maria Bello).

Por otro lado, existe la gran posibilidad de continuar con el relato tal como quedó en “La Momia 3”, ya sea centrándose en la anticipada expedición de la familia a Perú o dándole mayor protagonismo a Alex O’Connell, el hijo de Rick (Brendan Fraser) y Evelyn (Rachel Weisz), como reflejo de un cambio generacional en la historia.

¿OTROS ACTORES DEL REPARTO ORIGINAL REGRESARÁN EN “LA MOMIA 4“?

Respecto al elenco secundario, aún no hay información oficial sobre la participación de otros actores de las películas originales, como:​

John Hannah como Jonathan Carnahan , el hermano de Evelyn

, el hermano de Evelyn Arnold Vosloo como Imhotep

como Imhotep Oded Fehr como Ardeth Bay

como Ardeth Bay Patricia Velásquez como Anck-Su-Namun

A decir verdad, solo el tiempo nos dirá si estos queridos personajes harán su regreso triunfal en compañía de Brendan Fraser y Rachel Weisz.

¿CUÁNDO SE LANZA “LA MOMIA 4”?

Tal como te puedes imaginar, todavía no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para “La Momia 4”.

Pero, si cabe la especulación, es poco probable que la película se estrene antes de finales del 2026 o el 2027. Esto, sobre todo, porque el proyecto recién se encuentra en sus primeras fases de desarrollo

LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE LA SAGA “LA MOMIA”

A continuación, recuerda la trama de las primeras películas de la saga cinematográfica.

“La Momia” (1999): Ver una momia resucitar parecería ser un hecho imposible. Pero no lo es en esta película en la que un grupo de exploradores se topa con la tumba del sacerdote egipcio Imhotep, quien fue momificado vivo como castigo por matar al faraón Seti.

Ver una momia resucitar parecería ser un hecho imposible. Pero no lo es en esta película en la que un grupo de exploradores se topa con la tumba del sacerdote egipcio Imhotep, quien fue momificado vivo como castigo por matar al faraón Seti. “La Momia regresa” (2001): Ocho años después de que Rick O’Connell y Evelyn lucharan por sus vidas contra la momia Imhotep, sus restos son llevados a un museo británico donde nuevamente resucita, y causa pánico en la capital inglesa.

Ocho años después de que Rick O’Connell y Evelyn lucharan por sus vidas contra la momia Imhotep, sus restos son llevados a un museo británico donde nuevamente resucita, y causa pánico en la capital inglesa. “La Momia: La tumba del emperador dragón” (2008): En esta película, los O’Connell deben combatir al resucitado emperador Han y su legión de 10 mil guerreros, quienes se mantuvieron olvidados por un largo tiempo, sepultados en arcilla como un enorme y silencioso ejército de terracota.

"La Momia" no solo fue un éxito comercial, sino que también dejó un impacto cultural duradero (Foto: Universal Pictures)