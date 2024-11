“La lección de piano” (“The Piano Lesson” en su idioma original) es una película de Netflix que se centra en una batalla en curso por el destino de un piano heredado que amenaza con dividir una familia. Pero el drama de terror dirigido Malcolm Washington, quien coescribió el guion con Virgil Williams, ¿se basa en una historia de la vida real?

Aunque Denzel Washington produjo el largometraje, dejó la producción en manos de su hijo Malcolm, quien debutó como director. “Después de unas dos semanas [en el set], me fui a casa”, contó Denzel Washington en ABFF. “Pensé: ‘Realmente no tengo nada que hacer aquí, solo estoy en el camino’. No lo digo porque sea mi hijo, pero tiene mucho talento”.

“La lección de piano”, que se estrenó en el 51.º Festival de Cine de Telluride el 31 de agosto de 2024 y llegó a cines selectos de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2024, antes de estar disponible en Netflix, cuenta con un elenco principal conformado por Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu, Skylar Aleece Smith, Danielle Deadwyler y Corey Hawkins.

La película "La lección de piano" es una adaptación de la obra de teatro de 1987 de August Wilson (Foto: Netflix)

“LA LECCIÓN DE PIANO”, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “The Piano Lesson” se basa en la obra de teatro homónima de August Wilson, dramaturgo estadounidense denominado el “poeta del teatro de la América negra” y conocido por “The Pittsburgh Cycle (”The Century Cycle”), una serie de diez obras que narran las experiencias y la herencia de la comunidad afroamericana en el siglo XX.

“La lección de piano” se lanzó en 1987 como la cuarta obra del Ciclo de Pittsburgh de Wilson y recibió el Premio Pulitzer de Drama en 1990. La inspiración de Wilson surgió de un cuadro de Romare Bearden.

Denzel Washington decidió adoptar la obra Wilson debido a la profunda conexión que tiene con su trabajo. En 2016, dirigió y protagonizó “Fences”, después produjo “Ma Rainey’s Black Bottom” y anteriormente manifestó su deseo de completar el ciclo en la pantalla.

“Los herederos de August Wilson vinieron a mí y me dijeron: ‘Nos gustaría poner las obras de August Wilson en tus manos para que las produzcas y las dirijas para el cine’”, indicó Washington a Chaz Ebert durante una entrevista en el Festival de Cine Negro Estadounidense en Miami. “Le dije: ‘Soy el hombre indicado para el trabajo’. Hemos hecho tres buenas obras hasta ahora”.

Más sobre la obra teatral “The Piano Lesson”

Debutó como lectura teatralizada en la Conferencia Nacional de Dramaturgos de 1986 y se estrenó el 26 de noviembre de 1987 en el Yale Repertory Theatre. “La lección de piano” también se estrenó en la Huntington Theatre Company de Boston el 9 de enero de 1988 y un año después llegó a Broadway con el mismo elenco.

En 2012, fue reestrenada fuera de Broadway en 2012 en una producción dirigida por Ruben Santiago-Hudson. Mientras que la reposición de la obra en Broadway, dirigida por LaTanya Richardson Jackson, comenzó el 19 de septiembre de 2022 en el Ethel Barrymore Theatre.

John David Washington interpreta a Boy Willie Charles, el hermano de Bernice que quiere vender el piano, en la película "La lección de piano" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA LECCIÓN DE PIANO”?

“La lección de piano” se estrenará el viernes 22 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.