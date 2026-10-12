El jueves 15 de octubre de 2026, Netflix estrena la cuarta temporada de “La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), la serie liderada por Keri Russell. Así, la nueva entrega de la ficción reúne a figuras conocidas del reparto e incorpora cambios en sus roles. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, repasa quién interpreta a cada personaje, qué actores regresan y cuáles tienen una participación distinta.

Vale precisar que el show televisivo se presenta como un drama político contemporáneo que analiza las tensiones de las relaciones entre países y entre personas.

En ese sentido, la nueva entrega de la ficción gira en torno a dos matrimonios al borde del colapso, mientras una crisis entre Estados Unidos y el Reino Unido amenaza con llevar el conflicto a un escenario aún más peligroso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La diplomática” - Temporada 4:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DIPLOMÁTICA” - TEMPORADA 4

1. Keri Russell como Kate Wyler

Empezamos el listado con la protagonista de la serie de Netflix: Kate Wyler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido.

Ella vuelve a estar interpretada por Keri Russell, reconocida por su trabajo previo en “Felicity”, “Free State of Jones” y “The Americans”.

Keri Russell como Kate Wyler en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

2. Rufus Sewell como Hal Wyler

Por otro lado, Hal Wyler es el vicepresidente de Estados Unidos y esposo de Kate.

El actor que asume este rol nuevamente es Rufus Sewell, a quien también hemos visto en “The Illusionist”, “The Holiday” y “A Knight’s Tale”.

Rufus Sewell como Hal Wyler en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

3. Allison Janney como Grace Penn

Grace Penn, por su parte, es la presidenta de Estados Unidos.

La estrella que le da vida al personaje es Allison Janney, quien fue promovida a miembro regular del elenco en esta temporada.

Y, en la industria de Hollywood, ella es famosa gracias a títulos como “American Beauty”, “Juno”, “Six Days Seven Nights” y “I, Tonya”.

Allison Janney como Grace Penn en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

4. Bradley Whitford como Todd Penn

Todd Penn es el esposo de Grace y, al igual que ella, el personaje ahora es parte del reparto regular de la producción.

El artista que lo interpreta es Bradley Whitford, también integrante de los elencos de “Get Out”, “The Cabin in the Woods” y “The Handmaid’s Tale”.

Bradley Whitford como Todd Penn en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

Otros actores y personajes de “La diplomática” - Temporada 4:

5. David Gyasi como Austin Dennison , Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido

, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido 6. Ali Ahn como Eidra Park , jefa de la estación de la CIA en Londres

, jefa de la estación de la CIA en Londres 7. Rory Kinnear como Nicol Trowbridge , Primer Ministro británico

, Primer Ministro británico 8. Ato Essandoh como Stuart Hayford , jefe adjunto de misión en la embajada en Londres

, jefe adjunto de misión en la embajada en Londres 9. Nana Mensah como Billie Appiah , jefa de gabinete de la Casa Blanca

, jefa de gabinete de la Casa Blanca 10. Aidan Turner como Callum Ellis , un espía británico

, un espía británico 11. Adam Silver como Howard