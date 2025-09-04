La exitosa serie de thriller española “La Caza” vuelve después de conquistar a la audiencia con tres temporadas (“Monteperdido”, “Tramuntana” y “Guadiana”), que viajaban por diferentes rincones de España, la ficción se reinventa con una nueva entrega. En esta ocasión, el caso se traslada a los parajes de Irati, en Navarra, uno de los bosques más impresionantes de Europa, que se convierte en escenario de un misterio con tintes oscuros.

La serie, creada por Agustín Martínez, vuelve a plantear un caso independiente del resto, pero con rostros conocidos para los seguidores fieles, como el de Megan Montaner, quien retoma el papel de la sargento Sara Campos. También se cuenta con la incorporación de Félix Gómez y Silvia Alonso en el reparto, la historia propone un nuevo rompecabezas criminal en uno de los escenarios naturales más imponentes de Europa.

¿DE QUÉ TRATA “LA CAZA.IRATI”?

La cuarta temporada inicia con un hallazgo macabro: el cadáver de una mujer asesinada en una aldea de Irati. Un equipo de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) se traslada a la zona para investigar.

En esta misión aparece un nuevo personaje central, el teniente Ernesto Selva (interpretado por Félix Gómez), un hombre desmotivado que deberá trabajar codo a codo con la inspectora Gloria Mencía (Silvia Alonso). Sin embargo, las piezas clave de la investigación llegarán cuando entre en escena Sara Campos, quien ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

Mientras tanto, una cadena de asesinatos y desapariciones empieza a revelar que quizás se trata de un nuevo asesino en serie que acecha la región.

La exitosa serie española regresa con un nuevo caso criminal ambientado en los bosques de Navarra (Foto: La Caza. Irati/Facebook).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA CAZA.IRATI” Y CÓMO SE PUEDE VER?

La cuarta temporada de "La Caza", que se estrena el jueves 4 de septiembre de 2025 en Movistar Plus+. Los 8 episodios estarán disponibles bajo demanda, una estrategia que permite a la audiencia maratonear la serie a su propio ritmo.

La temporada 4 de "La Caza. Irati" llega a Movistar Plus+ el 4 de septiembre de 2025 (Foto: La Caza. Irati/Facebook).

REPARTO DE “LA CAZA.IRATI”