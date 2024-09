Joshua Okamoto es el actor que interpreta a Javo en “Los reyes de oriente” (en inglés: “We Were Kings”), serie mexicana de Netflix que busca cautivar a su audiencia con su historia de drama, intriga y amor. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer un poco más sobre el protagonista de la ficción. Por ello, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Leticia López Margalli y se centra en un trío muy unido de amigos reina en un bullicioso barrio de la Ciudad de México... hasta que una repentina tragedia rompe sus coronas y convierte a dos de ellos en rivales.

Además de Okamoto, en su elenco, podemos encontrar nombres como María Rojo, Roberto Sosa, Ingrid Águila, Elías Toscano, entre otros.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los reyes de oriente”:

1. ¿QUIÉN ES JOSHUA OKAMOTO?

Joshua Okamoto es un actor mexicano de cine y televisión que saltó a la fama tras su aparición en “Narcos: México”. Eventualmente, ha tenido papeles destacado en producciones como “El club”, “Control Z” y la película de terror “Saw X”.

2. DATOS PERSONALES DE JOSHUA OKAMOTO

Nombre completo: Joshua Ernesto Okamoto Brambila

Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1995

17 de julio de 1995 Lugar de nacimiento: Saitama, Japón

Saitama, Japón Edad: 29 años

29 años Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Ocupación: Actor

Actor Años activo: 2018-presente

2018-presente Signo zodiacal: Cáncer

Cáncer Instagram: @joshuaokamoto_

3. ¿DÓNDE NACIÓ JOSHUA OKAMOTO?

Joshua nació en Saitama, Japón, teniendo ascendencia mexicana por parte de madre y japonesa por parte de padre. Sin embargo, él y su familia finalmente se asentaron en Guadalajara, Jalisco.

4. LOS INICIOS DE JOSHUA OKAMOTO EN LA INTERPRETACIÓN

Al crecer, Okamoto se mudó a la ciudad de Tlalnepantla de Baz, donde estudió actuación en la escuela CasAzul Artes Escénicas Argos.

5. LOS PRINCIPALES ROLES DE JOSHUA OKAMOTO

A continuación, repasa los principales trabajos interpretativos de Joshua Okamoto en el cine y la televisión.

Las películas de Joshua Okamoto

2018: “El club de los insomnes” como Duende

como Duende 2019: “Con olor a Guanajuato” como Makako

como Makako 2021: “Muerte en verano” como Román

como Román 2022: “Sexo, pudor y lágrimas 2” como Fichas

como Fichas 2023: “Saw X” como Diego

Las series de Joshua Okamoto

2018: “Narcos: México” como Manuel

como Manuel 2019: “El Club” como extra

como extra 2022: “Control Z” como Gibrán

como Gibrán 2023: “VGLY” como Trippy Bacha

como Trippy Bacha 2024: “Los reyes de oriente” como Javo

6. ¿QUIÉN ES JOSHUA OKAMOTO EN LA SERIE “LOS REYES DE ORIENTE”?

En “Los reyes de oriente”, Joshua Okamoto se pone en la piel de Javier Reyes (”Javo”), un joven que se enamora de la madre de su mejor amigo... lo que detona una guerra entre dos familias.

En declaraciones para AM, él explicó cómo fue su proceso de selección en la serie: “Me integré por un proceso de casting. Después de estar un largo periodo en ese proceso, se convoca a un call back y después se me da la noticia de que me quedo”.

“Sostener un trabajo de largo aliento, estar filmado de lunes a sábado fue bastante demandante, pero al mismo tiempo fue lo que disfruté y, por supuesto, tener el rigor de sacar un protagónico tan complejo como fue Javier, fue lo que disfruté”, agregó al referido medio.

7. IMÁGENES DE JOSHUA OKAMOTO

Joshua Okamoto nació el 17 de julio de 1995 (Foto: @joshuaokamoto_ / Instagram)

Joshua Okamoto en una instantánea en blanco y negro que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @joshuaokamoto_ / Instagram)

En esta sesión de fotos, Joshua Okamoto se luce con su cabellera larga (Foto: @joshuaokamoto_ / Instagram)