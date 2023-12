Jonathan Majors fue despedido por Marvel el lunes 18 de diciembre, ocho meses después de que se conociera la acusación por agresión y acoso en contra del actor de Kang el Conquistador del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El 25 de marzo, la celebridad fue intervenida por la justicia en Nueva York ya que los agentes, tras una llamada al 911, hallaron a su expareja Grace Jabbari con un moretón, un dedo fracturado, un corte detrás de la oreja y otras lesiones.

En medio del proceso legal, se estrenó la temporada 2 de la serie “Loki”, en la que Majors reaparece en el papel de Kang y cuyo final fue en noviembre. Las conclusiones del juicio del actor empezaron el 4 de diciembre.

El 5 de diciembre, en una audiencia, de acuerdo a Daily Mail, Jabbari acusó a Majors de haberla golpeado en la cabeza y de torcerle los dedos en un automóvil. Ambos habían discutido por unos mensajes que la coreógrafa encontró en el teléfono del procesado.

En las citaciones, Jonathan Majors ha asistido con miembros de su familia y su nueva pareja, de acuerdo a los reportes de la prensa local en Estados Unidos.Tras ser declarado culpable, se conoció que Marvel despidió a su estrella. ¿Qué significa esto?

Jonathan Majors como Kang durante la temporada 2 de la serie "Loki" (Foto: Marvel)

¿QUÉ SE SABE DEL DESPIDO DE JONATHAN MAJORS DE MARVEL?

Jonathan Majors fue despedido de Marvel después de que un jurado de Manhattan lo declarara culpable de dos delitos menores de acoso y agresión, mientras que lo absolvió de agresión intencional en tercer grado y de acoso agravado en segundo grado.

Estas primeras resoluciones se conocieron el lunes 18 de diciembre. En la audiencia, el actor no hizo ninguna reacción al conocer el veredicto. ¿Cuándo se sabrá la sentencia del actor de Kang el Conquistador? El 6 de febrero de 2024 se conocerá la situación legal del intérprete.

Majors podría ser condenado hasta por un año de cárcel o a libertad condicional, de acuerdo a Variety. En el proceso legal, la celebridad negó haber atacado a Jabbari y su defensa alegó que la coreógrafa, a quien conoció en el rodaje de “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 3D”, fue la agresora. Priya Chaudhry, abogada de Majors, la calificó como “mentirosa” en un comunicado tras la decisión del jurado.

La fiscal Kelli Galloway, según el medio citado, expuso al jurado que Majors empleó “control, dominación, manipulación y abuso” en contra de su expareja, como una de las tácticas “utilizadas por quienes cometen violencia doméstica contra sus parejas”.

Como parte del caso, se mostraron textos, imágenes e incluso audios, como uno en el que se le escucha a Majors decirle a Jabbari que debía comportarse como Coretta Scott King y Michelle Obama, de acuerdo a la idea que el intérprete se tiene de él mismo como “un gran hombre”, alguien que hace “grandes cosas” por su vida y a favor de la cultura y la sociedad.

¿QUÉ PASARÁ CON KANG EL CONQUISTADOR DEL MCU?

Marvel tiene dos opciones: contratar a otro actor o reescribir sus planes del futuro del MCU. Porque Kang el Conquistador era el villano pensado para mover los hilos narrativos de las siguientes entregas de Marvel.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la primera opción es un tanto difícil porque probablemente ningún actor quiera interpretar a Kang tras la grave acusación en contra de Majors. Aunque antes ha habido cambios de actores, esta situación es distinta y más que compleja.

Mientras que, en el otro camino, hacer un cambio radical del timón del MCU no podría ser tan descabellado, sobre todo al tener en cuenta que esta franquicia va de menos a más, no solo en calidad sino también popularidad, lo que gozaba con creces en las anteriores entregas.

Lo que ha quedado claro es que Jonathan Majors no volverá a ser Kang el Conquistador, después de hacerlo en “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 3D” y “Loki”. Se pensaba contar con el actor para “Vengadores: The Kang Dinasty”, pero eso ya no es posible; hasta se ha cambiado el título a “Vengadores 5″ y Marvel contrató a Michael Waldron para una reescritura de la película.