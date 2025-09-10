¿Buscas una película basada en hechos reales? HBO Max tiene una excelente opción para ti. Se trata de la comedia dramática de 2018 escrita y dirigida por Spike Lee, protagonizada por John David Washington y que sigue al primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

El largometraje que basa en el libro “Black Klansman” del autor Ron Stallworth y tiene una duración de 128 minutos también cuenta con las actuaciones Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace, Corey Hawkins, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Ryan Eggold y Ashlie Atkinson.

“Infiltrado del KKKlan” (“BlacKkKlansman” en su idioma original) compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2018. Además, recibió múltiples nominaciones y galardones, entre ellos, un premio del American Film Institute, un premio del Festival de Locarno, dos premios del Festival de Cannes y un Premio Óscar en la 91.ª edición de los Premios de la Academia estadounidense.

John David Washington asume el detective Ron Stallworth en la película "Infiltrado del KKKlan" (Foto: Universal Pictures)

SINOPSIS DE “INFILTRADO DEL KKKLAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, en “BlacKkKlansman”, “Ron Stallworth, un policía afroamericano de Colorado logra de manera exitosa infiltrarse en el Ku Klux Klan local y se convierte en el jefe de la sección local.”

La cinta, producida por Marcei Brown, Matthew A. Cherry, Edward H. Hamm Jr., Win Rosenfeld, Jeanette Volturno, Jason Blum, Spike Lee, Raymond Mansfield, Sean McKittrick, Jordan Peele y Shaun Redick, muestra como Stallworth establece el primer contacto con el supremacista blanco David Duke y logra infiltrarse en el grupo de odio con ayuda de su colega Flip Zimmerman.

Para evitar el siguiente atentado y atrapar a los responsables, el policía afroamericano y su colega deben afrontar varios retos, además de racismo y discriminación.

¿CÓMO VER “INFILTRADO DEL KKKLAN”?

“Infiltrado del KKKlan” está disponible en HBO Max desde el 10 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la película escrita y dirigida por Spike Lee solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

“BlacKkKlansman” también está disponible en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+.

TRÁILER DE “BLACKKKLANSMAN”

REPARTO DE “INFILTRADO DEL KKKLAN”

John David Washington como Det. Ron Stallworth.

Adam Driver como Flip Zimmerman.

Laura Harrier como Patrice Dumas.

Topher Grace como David Duke.

Corey Hawkins como Stokely Carmichael.

Paul Walter Hauser como Ivanhoe.

Jasper Pääkkönen como Felix Kendrickson.

Ryan Eggold como Walter Breachway.

Ashlie Atkinson como Connie Kendrickson.

Harry Belafonte como Jerome Turner.

Michael Buscemi como Jimmy Creek.

Ken Garito como Trapp.

Robert John Burke como Bridges.

Fred Weller como Andy Landers.

Nicholas Turturro como Walker.

Alec Baldwin como Dr. Kennebrew Beauregard.