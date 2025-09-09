La trilogía “28 Years Later” (conocida como “Exterminio: La Evolución” en Hispanoamérica) se prepara para conquistar una nueva audiencia en la comodidad del hogar, pues llegará al streaming por HBO Max. Descubre la fecha de estreno de la tercera entrega de la icónica saga de terror post-apocalíptico.

La película, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, llega al streaming después de recaudar más de US$150 millones en la taquilla mundial y obtener un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes.

La película no solo marca el regreso de los creadores originales, sino que también establece las bases para una nueva trilogía que incluirá “28 Years Later: The Bone Temple”, programada para enero de 2026.

¿DE QUÉ TRATA “28 YEARS LATER”?

“28 Years Later” nos transporta casi tres décadas después de que el virus de la rabia escapara de un laboratorio de armas biológicas. En este mundo post-apocalíptico, algunos sobrevivientes han encontrado maneras de existir entre los infectados bajo una cuarentena impuesta despiadadamente. La historia se centra en Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) y su hijo de 12 años Spike (Alfie Williams), quienes forman parte de una comunidad en Holy Island, también conocida como Lindisfarne.

Esta zona está conectada al Reino Unido continental por una calzada que solo se puede acceder brevemente cuando la marea baja cada día. La trama se desarrolla cuando la familia debe abandonar la seguridad de la isla en una misión necesaria hacia el oscuro corazón del continente, donde descubren secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes. El elenco se completa con Jack O’Connell, Erin Kellyman, Edvin Ryding y Ralph Fiennes.

"28 Years Later" se estrenó en junio 2025. (Foto: 28 Years Later/ Facebook)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “28 YEARS LATER” EN HBO MAX?

“28 Years Later” estará disponible en HBO Max a partir del viernes 19 de septiembre de 2025. Esta fecha marca la llegada oficial de la película al streaming, tres meses después de su estreno teatral en junio. Para preparar a los espectadores, desde el 3 de septiembre, HBO Max incorporó a su catálogo las dos entregas anteriores: “28 Days Later” (2002) y “28 Weeks Later” (2007).

La película también estará disponible en otras plataformas de streaming, particularmente Netflix Estados Unidos confirmó su llegada para el 20 de septiembre, mientras que en formato digital para compra o renta ya está disponible desde el 29 de julio en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Google Movies por US$24.99 la compra y US$19.99 el alquiler.

La tercera entrega de la icónica saga de terror ofrece a los fanáticos la oportunidad de revivir o descubrir por primera vez esta aterradora continuación que transcurre casi tres décadas después de los eventos originales.

"28 Years Later" llega a las plataformas streaming en el mes de septiembre (Foto: 28 Years Later/ Facebook)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA CUARTA PELÍCULA DE EXTERMINO EN CINES?

“28 Years Later” no es solo una secuela, sino el inicio de una nueva trilogía que promete revitalizar la franquicia. La próxima entrega, “28 Years Later: The Bone Temple”, está programada para estrenarse en cines el 16 de enero de 2026, dirigida por Nia DaCosta (conocida por “Candyman” 2021).