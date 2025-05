ATENCIÓN SPOILERS. Como muchos sabemos, “Good American Family” es una serie basada en hechos reales, por lo que gran parte de los sucesos mostrados en la producción de Hulu y Disney+ ocurrieron en la vida real. Así, tras ver el espectáculo televisivo, quizá te preguntes por qué Kristine y Michael Barnett no fueron a prisión. Si es tu caso, te recomendamos seguir adelante con la lectura de esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que el espectáculo televisivo se desarrolla a lo largo de 8 episodios y narra la historia de una pareja estadounidense que adopta a Natalia Grace, una niña con una rara forma de enanismo.

Sin embargo, cuando la dupla empieza a criarla junto a sus tres hijos biológicos, surge un misterio en torno a su edad y su origen, y poco a poco empiezan a sospechar que puede no ser quien dice ser.

Aunque, a decir verdad, más tarde se revela que fueron ellos quienes afirmaron falsamente que Natalia había sido una adulta para justificar sus cuestionables actos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Good American Family”:

¿POR QUÉ KRISTINE Y MICHAEL BARNETT DE “GOOD AMERICAN FAMILY” NO FUERON A PRISIÓN?

Tal como se muestra en el octavo episodio de la serie, la defensa de Michael Barnett utilizó una laguna legal que prohibía cualquier discusión sobre la edad real de Natalia en el juicio. Entonces, lo que parecía una victoria segura para esta última, se convirtió -de repente- en un caso imposible.

¿El resultado? Pues, el juez desestimó los cuatro cargos que dependían de que Natalia fuera menor y, como no podían referirse a ella como una niña, el tema de la modificación de edad también estaba fuera de los límites.

Por si fuera poco, teniendo en cuenta la “mayoría de edad” de Natalia, la ley de prescripción impidió litigar por cualquier delito anterior a 2014.

De esta manera, en su juicio del 2022, Michael Barnett fue absuelto de los cargos de negligencia infantil, mientras que los cargos de Kristine también fueron desestimados posteriormente. Sí, ninguno de los dos fue a la cárcel.

¿QUÉ OPINA LA CREADORA DE “GOOD AMERICAN FAMILY” SOBRE EL FINAL DE MICHAEL Y KRISTINE BARNETT?

En declaraciones para The Wrap, Katie Robbins, la creadora de “Good American Family”, habló abiertamente sobre lo sucedido en los juicios de los Barnett.

“Eso es lo más aterrador del programa. Incluso con algo que parece empírico (la pruebas de que Natalia no mintió sobre su edad), no fue suficiente (...) Esta es una historia que espero que permita cuestionar los prejuicios y cómo la verdad puede ser algo increíblemente escurridizo... Espero que la gente se plantee esa pregunta mientras la ve”, aseguró.

“Lo que le ocurrió a Natalia no le habría ocurrido si no hubiera tenido enanismo. Creo que revela la forma en la que se ve a las personas con discapacidad en este país y en el mundo. Es realmente devastador (...) Se trata de una forma de prejuicio a la que no se le presta toda la atención que debería, a pesar de que es una forma increíblemente generalizada de prejuicio. Hablar un poco de ello de una forma que no se ha visto tanto en el cine y la televisión fue realmente emocionante”, agregó.

En diálogo para Time, Robbins puntualizó: “Se supone que tener hechos basados en pruebas es importante. Se supone que debería significar algo. Sin embargo, no lo hace en un sistema judicial que está destinado a mantener a la gente segura y proteger los derechos de las personas. Es lo más horripilante del programa”.

¿DÓNDE VER “GOOD AMERICAN FAMILY”?

Los 8 episodios de “Good American Family” están disponibles en el streaming. Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de tener una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

En Latinoamérica y España : Disney Plus

y : Disney Plus En Estados Unidos: Hulu

Mark Duplass como Michael Barnett y Ellen Pompeo como Kristine Barnett en una escena de la serie "Good American Family" (Foto: Hulu)