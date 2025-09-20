Las imágenes de Gavin Casalegno y Lola Tung que se viralizaron mientras rodaron en París causaron gran revuelo entre los seguidores de “El verano en que me enamoré” en Amazon Prime Video. Muchos interpretaron aquellas escenas como una pista evidente de que Belly y Jeremiah tendrían un esperado reencuentro en Europa, llegando incluso a creer que eso modificaría el desenlace de las novelas. Sin embargo, todo terminó siendo un recurso cuidadosamente planeado para desviar la atención.

La propia Jenny Han, creadora de la serie y autora de las novelas en las que se basa, lo confirmó sin rodeos: esas escenas fueron totalmente falsas. Se grabaron con el único objetivo de despistar tanto a los paparazzi como a los fans más observadores. Y aunque suene a locura, fue una estrategia bastante inteligente.

Belly (Lola Tung) mirando a Conrad (Christopher Briney) en el último capítulo de "El verano en que me enamoré" - Temporada 3 (Foto: Amazon Studios)

EL PLAN DE JENNY HAN

Jenny Han lo explicó en una entrevista con Entertainment Weekly desde el Hotel Shangri-La en París. Según contó, querían proteger las verdaderas sorpresas del final de temporada. “Es muy difícil hoy en día. A medida que se ruedan las películas, la gente las ve completas, y creo que le quita algo de emoción cuando hay tantos spoilers”, comentó.

Así que su solución fue creativa: armar una especie de cortina de humo con escenas que parecieran claves para la historia, pero que en realidad nunca veríamos en pantalla.

EL VIAJE DE GAVIN CASALEGNO A PARÍS

Gavin Casalegno, quien interpreta a Jeremiah, no dudó ni un segundo cuando lo llamaron para el plan. Según contó él mismo: “Me dijeron: ‘Oye, te llevaremos a París para que grabes algunas escenas’. Yo les dije: ‘No sé por qué, pero claro. Me apunto’”. Pasó una o dos semanas en París, paseando, filmando y disfrutando del misterio. Nada mal, ¿no?

Y lo más curioso es que no hubo ni siquiera guiones nuevos. Las escenas no tenían diálogo, porque nunca se escucharían. Solo necesitaban que se viera algo que alimentara las teorías. Como si estuvieran montando una obra de teatro solo para las cámaras de los fans.

Uno de los momentos más virales fue cuando Jeremiah corre hacia Belly por una acera parisina y le da un gran abrazo. Muchos lo vieron como una pista directa de un final diferente al del libro, donde ambos personajes ya no vuelven a verse tras cancelar su boda.

“Obviamente no salieron en los episodios, pero fue bastante divertido hacerlo y ver a la gente asomándose a sus balcones grabándolo. Fue genial. Me sentí como un agente de la CIA o algo así”, dijo Casalegno entre risas.

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher en una escena de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

LOS FANS CAYERON EN LA TRAMPA

La estrategia funcionó. Las redes sociales se llenaron de videos, capturas y especulaciones. Algunos afirmaban con seguridad que Jeremiah y Belly tendrían una segunda oportunidad. Otros aseguraban que la serie se iba a desviar por completo del libro. Y aunque muchos deseaban ese cambio, especialmente los seguidores del “Team Jeremiah”, todo fue parte del engaño.

¿CÓMO TERMINÓ LA SERIE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

En la tercera temporada de “El verano en que me enamoré”, que adapta el libro “Siempre tendremos verano”, Belly termina con Conrad (interpretado por Christopher Briney), tal como ocurre en la historia original. Jeremiah, aunque presente en parte del conflicto, acepta la decisión al final. No hubo reencuentro en París, ni segundas oportunidades en Europa. Solo una cuidada protección del verdadero cierre.