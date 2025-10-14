Luego de que Dawid (Mateusz Banasiuk) acepta ser informante de la policía para evitar que su hermano, líder de una banda de vándalos, termine en la cárcel, “Furioza” regresa con una secuela en la Golden (Mateusz Damięcki) asume el mando de la implacable banda de hinchas violentos y busca expandir su poder más allá de la frontera. ¿Cuándo se estrenará la segunda parte de la película polaca de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Cyprian T. Olencki se encarga de la dirección del drama de acción y crimen que recibe el título de “Furioza Again” y “Druga Furioza”, en su idioma original. La nueva película cambia la perspectiva de Dawid por la de Golden, quien era el leal segundo al mando de Kaszub (Wojciech Zieliński).

Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Mateusz Damięcki y Wojciech Zieliński lideran el elenco principal de “Furioza 2”.

Mateusz Damięcki lidera el elenco principal de la película polaca "Furioza 2" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “FURIOZA 2”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Furioza 2”, “Golden, un ambicioso pandillero, se hace con el control de un grupo de ultras después de que el plan para librarse de su cabecilla acabe en un baño de sangre. Gracias a la estructura de la banda, no tarda en conquistar los bajos fondos de la ciudad, pero su ambición no conoce límites.

Ahora que ha logrado su sueño de gobernar el territorio, comienza a mirar más allá de las fronteras del país. No obstante, su despiadado ascenso llama la atención de las autoridades y de las bandas rivales, y su imperio podría derrumbarse antes de lo que imagina.”

¿CÓMO VER “FURIOZA 2”?

“Furioza 2” se estrenará el miércoles 15 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “FURIOZA AGAIN”

REPARTO DE “FURIOZA 2”

Mateusz Banasiuk como Dawid

Weronika Książkiewicz como Ewa ‘Savage’ (Dzika) Drzewiecka

Mateusz Damięcki como Golden

Wojciech Zieliński como Kaszub

Los rivales a los que Golden debe enfrentarse en la película polaca "Furioza 2" para cumplir su objetivo (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “FURIOZA 2”?

El drama criminal “Furioza 2” tiene una duración de 167 minutos, es decir, 2 horas y 47 minutos.