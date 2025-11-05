“Frankenstein” de Guillermo del Toro llega a Netflix el 7 de noviembre de 2025, así que los fanáticos de la historia que tiene su origen en la aclamada novela homónima de Mary Shelley de 1818 están pendientes de cada detalle de la película protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi. A continuación, te comparto las locaciones en las que fue grabada.

La cinta de ciencia ficción gótica, que tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2025, está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX y sigue la historia del atormentado genio Victor Frankenstein (Oscar Isaac) y su creación (Jacob Elordi), a quien ve como un experimento monstruoso.

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Lauren Collins, Charles Dance y Christoph Waltz. A ellos se suman, Sofía Galasso, Christian Convery, Ralph Ineson y Burn Gorman forman parte del reparto de “Frankenstein”.

El rodaje de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, también se realizó en Toronto (Foto: Netflix)

LOS LUGARES EN LOS QUE SE GRABÓ LA PELÍCULA “FRANKENSTEIN”

El rodaje de “Frankenstein” comenzó el 12 de febrero de 2024 y concluyó el 30 de septiembre del mismo año. Se utilizaron varias localizaciones de Escocia, Canadá y Inglaterra. La filmación adicional de la película de Netflix tuvo lugar en la Royal Mile de Edimburgo en septiembre de 2024.

Estos fueron algunos de los escenarios de la película de Guillermo del Toro:

Dunecht House en Aberdeenshire

Hospitalfield House en Arbroath

La Catedral de Glasgow

St Giles Street de Edimburgo

High Street de Edimburgo

Gosford House

Escocia

Escocia está presente en todo “Frankenstein”. Pero no solo como lugar de rodaje de la nueva película de Guillermo del Toro, también parte del primer libro de Shelley y su obra maestra.

En 2022, la directora de arte y diseñadora de producción Tamara Deverell acompañó a Del Toro en una gira de exploración por Escocia, comenzando por Edimburgo. “Buscábamos barrios, más que edificios específicos, pero no pudimos evitar encontrar inspiración en todo lo que veíamos”, contó BBC.

“Recorrí todas las calles aledañas a la Royal Mile y luego seleccioné algunas para mostrarle a Guillermo. Es fantástico poder filmar justo en el corazón de la Royal Mile.”

Reino Unido y Canadá

En 2024, la producción se filmó en Parliament Square, Writers’ Close y Canongate. Además, se incluyeron lugares emblemáticos de Escocia que se construyeron en Toronto. “Es imposible no darse cuenta de que nuestra torre de agua, con sus pináculos, está basada en parte en el Monumento a Wallace en Stirling y en el Monumento a Scott en Edimburgo”, señaló.

Asimismo, Deverell agregó: “Los arcos góticos de la celda de la criatura proceden de las bóvedas de los claustros de la Universidad de Glasgow. Y los azulejos son de una piscina construida en el siglo XIX, que ni siquiera pudimos visitar porque está en una isla [Mount Stuart, en la isla de Bute], pero los azulejos acabaron apareciendo en la película final.”