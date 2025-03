Si estás buscando una serie de Netflix que combine el drama policiaco con el suspenso en una intensa historia, quizá debas darle una oportunidad a “Adolescence” (en español: “Adolescencia”), la ficción de 4 capítulos con un elenco liderado por el talentoso Stephen Graham. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo ver la producción? Descubre eso y más en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la serie británica fue creada y escrita por Jack Thorne y el propio protagonista, Stephen Graham, quien ya había tenido la oportunidad de trabajar con el director Philip Barantini en la aclamada película “Boiling Point”.

Respecto a los productores ejecutivos, estos son: Mark Herbert y Emily Feller, de Warp Films; Stephen Graham y Hannah Walters, de Matriarch Productions; Jack Thorne de One Shoe Films; Philip Barantini de It’s All Made Up Productions; y Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner y Nina Wolarsky, de Plan B Entertainment.

¿DE QUÉ TRATA “ADOLESCENCE”?

“Adolescencia” narra cómo el mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es detenido por el asesinato de una compañera de clases.

Así, filmada en un plano secuencia, la serie de Netflix nos invita a transitar por la experiencia de Eddie, el hombre cuyos gravísimos cargos contra su hijo lo obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier progenitor.

De esta manera, nos encontramos con dos padres, un inspector de la policía y una psicóloga que se preguntan qué pasó realmente en este delicado caso.

En declaraciones para Netflix, el actor Stephen Graham aseguró: “Podríamos haber hecho un drama sobre bandas y crímenes con arma blanca, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un violento (...) En lugar de eso, queríamos que miraras a esta familia y pensaras: ‘Dios mío. Esto nos podría estar pasando a nosotros’ Y lo que ocurre aquí es la peor pesadilla de una familia normal”.

MIRA EL TRÁILER DE “ADOLESCENCE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “ADOLESCENCE”?

“Adolescencia” se estrena en Netflix el jueves 13 de marzo del 2025. Entonces, para ver la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ADOLESCENCE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Adolescencia”:

Stephen Graham como Eddie Miller

Ashley Walters como el detective Luke Bascombe

Erin Doherty como la psicóloga Briony Ariston

Owen Cooper como Jamie Miller

Faye Marsay como Misha Frank

Christine Tremarco como Manda Miller

Mark Stanley como Paul Barlow

Austin Haynes como Fredo

Lil Charva como un “bully”

Jo Hartley

Amélie Pease

El póster de "Adolescencia", serie dirigida por Philip Barantini que se desarrolla a lo largo de 4 episodios (Foto: Netflix)