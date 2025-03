John Mulaney es un humorista estadounidense que se hizo muy popular gracias a su trabajo como guionista de “Saturday Night Live” y a sus diversos especiales de comedia, varios de los cuales lanzó en Netflix. Así, tras hacerse de un nombre en el mundo de entretenimiento, ahora lidera su propio talk show: “Everybody’s Live With John Mulaney” (en español: “Estamos todos en vivo con John Mulaney”). Pero, ¿sabes de qué trata y cómo ver el programa de entrevistas semanales? Pues, descúbrelo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que John Mulaney es el presentador, codirector y productor de este proyecto televisivo a cargo de su compañía Multiple Camera Productions. Asimismo, tiene como productores ejecutivos a Ashley Edens, Dave Ferguson y John Foy.

Además, si quieres ver más del comediante en Netflix, puedes hacerlo en especiales como “John Mulaney: The Comeback Kid” (2015), “John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City” (2018), “John Mulaney & the Sack Lunch Bunch” (2019), “John Mulaney: Baby J” (2023) y “John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.” (2024).

¿DE QUÉ TRATA “ESTAMOS TODOS EN VIVO CON JOHN MULANEY”?

A lo largo de 12 semanas, “Everybody’s Live With John Mulaney” se presenta como una nueva versión del formato “late night”, con invitados famosos, actuaciones musicales, llamadas del público en vivo y varias sorpresas.

“Estaremos en directo a nivel mundial sin retrasos (...) Nunca seremos relevantes. Nunca seremos tu fuente de noticias. Siempre seremos imprudentes. Netflix siempre nos proporcionará datos que ignoraremos”, asegura Mulaney de manera divertida sobre su programa.

MIRA EL TRÁILER DE “ESTAMOS TODOS EN VIVO CON JOHN MULANEY”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ESTAMOS TODOS EN VIVO CON JOHN MULANEY”?

“Everybody’s Live With John Mulaney” se estrena en Netflix el miércoles 12 de marzo del 2025, exactamente a las 10:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (PT).

El primer episodio tiene a Michael Keaton, Joan Baez, Fred Armisen y a la columnista de finanzas personales Jessica Roy como invitados, mientras que Cypress Hill se hace cargo de la sección musical.

Esta es la programación del primer capítulo del programa "Everybody’s Live With John Mulaney" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ESTAMOS TODOS EN VIVO CON JOHN MULANEY”?

Desde su fecha de estreno, “Everybody’s Live With John Mulaney” se lanza semanalmente cada miércoles, respetando la siguiente programación:

Episodio 1: miércoles 12 de marzo del 2025

miércoles 12 de marzo del 2025 Episodio 2: miércoles 19 de marzo del 2025

miércoles 19 de marzo del 2025 Episodio 3: miércoles 26 de marzo del 2025

miércoles 26 de marzo del 2025 Episodio 4: miércoles 2 de abril del 2025

miércoles 2 de abril del 2025 Episodio 5: miércoles 9 de abril del 2025

miércoles 9 de abril del 2025 Episodio 6: miércoles 16 de abril del 2025

miércoles 16 de abril del 2025 Episodio 7: miércoles 23 de abril del 2025

miércoles 23 de abril del 2025 Episodio 8: miércoles 30 de abril del 2025

miércoles 30 de abril del 2025 Episodio 9: miércoles 7 de mayo del 2025

miércoles 7 de mayo del 2025 Episodio 10: miércoles 14 de mayo del 2025

miércoles 14 de mayo del 2025 Episodio 11: miércoles 21 de mayo del 2025

miércoles 21 de mayo del 2025 Episodio 12: miércoles 28 de mayo del 2025

Recuerda también que el horario de emisión del show varía de acuerdo al territorio en el que te encuentras.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (PT)

10:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (PT) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m. del jueves

No olvides que esta es una producción exclusiva de Netflix, por lo que debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming para disfrutarla.

FICHA TÉCNICA DE “ESTAMOS TODOS EN VIVO CON JOHN MULANEY”

Título original: Everybody’s Live with John Mulaney

Everybody’s Live with John Mulaney Año: 2025

2025 País: Estados Unidos

Estados Unidos Compañía: Multiple Camera Productions

Multiple Camera Productions Distribuidora: Netflix