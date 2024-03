Facebook e Instagram han sufrido una nueva caída este 5 de marzo. Diversos usuarios en las red social “X” han reportado que no se les permite iniciar sesión ni mucho menos tener acceso a todos sus post. ¿A qué se debe? Aunque Meta no ha dado razones sobre qué sucedió, es posible que un error en sus servidores haya generado este nuevo bug. Cabe precisar que WhatsApp no ha sido afectado ello a pesar de que también pertenece al mismo conglomerado de la compañía de Mark Zuckerberg. ¿Qué es lo que debes hacer? Recuerda que tampoco se trata de un hackeo, así que aquí te explico todos los detalles para que no cometas algún paso que afecte a tu cuenta.

Por qué se cerró sesión Facebook e Instagram

Alrededor de las 10 de la mañana del 5 de marzo, varios usuarios han reportado que no pueden ingresar a Facebook . Sin embargo, una hora después, nuevamente ya se puede acceder con normalidad.

Si bien también fue afectado por Instagram, esta aún no se repone del todo.

Asimismo, trata siempre de chequear los comentarios de la web DownDetector, misma que te informa a qué hora fue afectado Facebook y cuándo se podrá usar nuevamente en la versión de escritorio.

FACEBOOK | Así se muestra la caída de Facebook e Instagram en DownDetector. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, siempre es bueno revisar también la red social “X”, donde un montón de personas han mencionado que también tienen un error en la plataforma de Mark Zuckerberg.

De momento Meta no ha anunciado nada a través de otras plataformas, aunque es posible que se trate nuevamente de un error en sus sistemas o servidores.

Recuerda que no es la primera vez que se cae Facebook, junto a Instagram, ya que ambas aplicaciones están conectadas entre sí para compartirse datos.

¿WhatsApp se cayó?

Al parecer la aplicación de WhatsApp no ha sido afectada por la caída de otras plataformas de Meta y esto se debe a que no comparten datos entre sí. Cabe precisar que Instagram y Facebook están unidas y suelen publicar lo mismo tanto en tus Historias como en tus enlaces.

Los mejores memes sobre la caída de Facebook e Instagram

Los trabajadores de Facebook e Instagram en estos momentos pic.twitter.com/o0vuU4T9c2 — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

Yo pensando que me hackearon Facebook e Instagram pic.twitter.com/N3RtefBq0D — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

Yo pensando que me habían hackeado Facebook e Instagram // Yo cuando vi que era una falla del sistema y que a todos les había pasado. pic.twitter.com/yNRhpTAvBC — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

Cuando se caen facebook e Instagram: pic.twitter.com/XyIvlUmSJp — Niña Coreana (@Coreanittatw) March 5, 2024