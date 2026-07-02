“Evil Dead Burn” (“Posesion infernal: En llamas” en España y “Evil Dead: En llamas” en Hispanoamérica), la sexta entrega de una las sagas de terror más icónicas en la historia del cine, sigue a un nuevo grupo de víctimas que es aterrorizado por los Deadites, que son demonios invocados al leer pasajes del Necronomicón Ex Mortis (el Libro de los Muertos), que poseen a las personas y las destruyen de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuándo se estrenará esta película de terror sobrenatural? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La sexta entrega de la saga promete ser la más sangrienta y brutal de todas. Fue dirigida y coescrita por Sébastien Vaniček, y producida por Robert Tapert y Sam Raimi, que fue el creador y director de la primera película de la franquicia, que se estrenó en 1981 y fue protagonizada por Bruce Campbell.

Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar, Greta Van Den Brink y Alyssa Sutherland son parte del elenco de “Evil Dead Burn”.

Luciane Buchanan es la encargada de interpretar a Thya en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn", que se estrena en julio de 2026 (Foto: Warner Bros. Pictures)

SINOPSIS DE “EVIL DEAD BURN”

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Evil Dead Burn’ desata el viaje más salvaje y aterrador de la franquicia hasta la fecha, irrumpiendo en la gran pantalla con un capítulo totalmente nuevo de carnicería y caos demoníaco. Tras la pérdida de su marido, una mujer busca consuelo con sus suegros en su aislada casa familiar. A medida que, uno a uno, se van transformando en Deadites —convirtiendo el encuentro en una reunión familiar del infierno—, ella descubre que los votos que hizo en vida... perduran incluso en la muerte.”

Por lo visto en el tráiler, mientras Alice lidia con la trágica muerte de su esposo William, su suegra desea desesperadamente volver a ver a su hijo, así que el Necronomicón sin considerar las consecuencias. Aunque consigue que la familia vuelva a estar “reunida”, se convierte en una aterradora pesadilla.

FECHA DE ESTRENO DE “EVIL DEAD BURN”

“Evil Dead Burn” se estrenará el viernes 10 de julio de 2026 en los cines de Estados Unidos. La nueva película de la famosa saga de terror también llegará a Latinoamérica y otras partes del mundo. A continuación, revisa la fecha de estreno por país.

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Estados Unidos: 10 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en México: 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Perú: 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Colombia: 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Argentina: 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Brasil : 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en Chile: 9 de julio de 2026

Fecha de estreno de “Evil Dead Burn” en España: 17 de julio de 2026

TRÁILER DE “EVIL DEAD BURN”

REPARTO DE “EVIL DEAD BURN”

Souheila Yacoub como Alice

Tandi Wright como Susan

Hunter Doohan como Joseph

Luciane Buchanan como Thya

Erroll Shand como Edgar

Maude Davey como Polly

George Pullar como Will

Tapiwa Soropa como Mike

Keanu Karim como Jared

Alain Chabat como el padre de Alice

Greta Van Den Brink como Jessica

Hunter Doohan da vida a Joseph, quien debe lidiar con las terrible decisión de su familia, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “EVIL DEAD BURN”?

“Evil Dead Burn”, que cuenta con Rob Tapert y Sam Raimi como productores, tiene una duración de 109 minutos, es decir, 1 hora y 49 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EVIL DEAD BURN”?

El rodaje principal de “Evil Dead Burn”, producida por las compañías New Line Cinema, Screen Gems y Ghost House Pictures, comenzó en Nueva Zelanda el 22 de julio de 2025, con Philip Lozano como director de fotografía y terminó el 17 de octubre.