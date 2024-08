En la vida, todos soñamos con encontrar esa oportunidad que nos permita combinar nuestra pasión con un ingreso sólido y estable. Para Chris Pyle, un mecánico de 45 años, ese sueño se hizo realidad cuando decidió dejar atrás su trabajo fijo para dedicarse por completo a su emprendimiento en línea, logrando ingresos de hasta US$14,200 al mes.

Pyle no es el típico mecánico que imaginamos trabajando en un taller lleno de herramientas y autos. Su entorno laboral es bastante inusual: pasa sus días laborales en una butaca reclinable, vistiendo una camiseta sin mangas y boxers, desde la comodidad de su hogar. Lo que comenzó como una actividad secundaria en 2006, pronto se convirtió en su principal fuente de ingresos.

Un comienzo modesto, pero prometedor

La historia de Chris Pyle con JustAnswer, una plataforma en línea donde expertos responden preguntas de usuarios, comenzó en octubre de 2006. En ese momento, Pyle trabajaba a tiempo completo en Ford Motors, ganando US$75,000 al año como técnico en transmisiones. Sin embargo, tras descubrir JustAnswer mientras investigaba sobre transmisiones, decidió probar suerte y comenzó a responder preguntas relacionadas con motores de gasolina y diésel.

Según CNBC Make It, lo que empezó como una simple actividad de medio tiempo, rápidamente demostró ser lucrativa. En su primer mes, Pyle ganó US$500, y para noviembre de ese mismo año, sus ingresos se duplicaron. A medida que su experiencia y habilidades se hacían más conocidas en la plataforma, sus ganancias crecían exponencialmente. En 2012, sus ingresos en JustAnswer superaron su salario en Ford, lo que lo llevó a tomar una decisión radical: dejar su trabajo fijo y dedicarse por completo a su emprendimiento en línea.

De un trabajo fijo a un ingreso estable y creciente

El año 2023 fue especialmente significativo para Pyle, quien alcanzó ganancias anuales de US$170,500 en JustAnswer, lo que equivale a un promedio mensual de US$14,200. Estas cifras son más de tres veces superiores a la media combinada de los ingresos mensuales de un segundo empleo y el salario de un mecánico en Estados Unidos.

Este éxito financiero le ha permitido a Pyle no solo mantener un estilo de vida cómodo, sino también realizar importantes inversiones. Junto a su esposa, compró un terreno de 34 acres en el condado de Dickson, Tennessee, por US$130,000, donde actualmente reside con su familia. Además, adquirió una casa rodante (RV) y está construyendo una segunda vivienda en la propiedad, financiada en su totalidad por su trabajo en JustAnswer.

La libertad de ser su propio jefe

A pesar de trabajar entre ocho y diez horas diarias, los siete días de la semana, Pyle valora la flexibilidad que le ofrece su trabajo. Al ser su propio jefe, puede establecer su propio horario, lo que le permite estar presente para su familia y participar activamente en la crianza de sus hijos. “Fui maestro de Cub Scouts durante ocho años… también fui entrenador de fútbol”, comenta Pyle. “Puedo desconectarme ahora mismo y jugar un videojuego con mi hijo, o ir a nadar en la piscina”.

La capacidad de Pyle para equilibrar su vida laboral con sus responsabilidades familiares ha sido una de las mayores ventajas de su emprendimiento en JustAnswer. Aunque trabaja todos los días, incluidos Navidad y cumpleaños, lo hace en sus propios términos, sin la presión de un jefe o un horario estricto.

El camino hacia el éxito en JustAnswer

El éxito de Pyle en JustAnswer no fue inmediato, pero fue fruto de su habilidad para identificar y aprovechar oportunidades. Como técnico en transmisiones certificado por Ford, Pyle estaba familiarizado con la investigación y solución de problemas mecánicos. Al responder preguntas en JustAnswer, descubrió que tenía un talento especial para diagnosticar motores de manera virtual, sin necesidad de ver, tocar o oler el problema.

En su segundo mes en la plataforma, Pyle ganó US$1,000, lo que lo motivó a seguir adelante. A medida que sus ingresos se volvían más consistentes, Pyle decidió dedicar más tiempo a JustAnswer, pasando de responder unas pocas preguntas al día a responder cerca de 40 preguntas diarias en 2012.

Manteniendo un negocio bien afinado

A lo largo de los años, Pyle ha logrado mantener un flujo constante de ingresos en JustAnswer, con picos de actividad durante el verano, cuando la gente tiende a cortar el césped y viajar. Aunque puede iniciar y cerrar sesión en la plataforma cuando lo desee, debe trabajar al menos 40 a 60 horas a la semana para mantener su nivel de ingresos.

A pesar de la carga de trabajo, Pyle está satisfecho con las compensaciones que ha obtenido. Su dedicación a JustAnswer le ha permitido construir una carrera exitosa, un hogar y una vida sin la supervisión de un jefe. Además, sus ganancias también sostienen a su esposa, quien dejó su trabajo como enfermera, y a sus dos hijos, a quienes ella educa en casa.

Pyle también disfruta de ciertos beneficios fiscales al trabajar desde casa, como la deducción de gastos como su teléfono, internet, computadora portátil y un porcentaje de las facturas de servicios públicos.

Desafíos y la mirada al futuro

Sin embargo, no todo es perfecto en la vida de un emprendedor independiente. A pesar de sus 12 años en JustAnswer, Pyle no es un empleado de la empresa, y su remuneración depende de las calificaciones que recibe de los usuarios y la revisión semanal que realiza la plataforma a sus “expertos”. Aunque no se conocen los criterios exactos de evaluación, Pyle afirma que generalmente recibe altas calificaciones por sus respuestas y habilidades de atención al cliente.

A futuro, Pyle no tiene planes de realizar cambios drásticos en su vida diaria. Aunque espera reducir su carga de trabajo en JustAnswer una vez que termine de construir su casa, probablemente seguirá trabajando al menos 30 horas a la semana.

“No tengo planes de volver a un trabajo real, a menos que sea como jefe”, comenta Pyle. “Entre mi vestimenta de trabajo y el entorno en el que trabajo, la vida es bastante buena”.