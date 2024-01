Después de una espera prolongada, la tan esperada 75ª edición de los Emmy Awards finalmente tuvo lugar este lunes 15 de enero. En esta ceremonia destacada que rinde homenaje a lo más destacado de la televisión, “Succession” se coronó con el codiciado galardón en la prestigiosa categoría de Mejor Serie de Drama.

La serie, que ha cautivado a la audiencia con su narrativa intrincada y actuaciones estelares, superó a otros exitosos títulos en la categoría, incluyendo a “Andor”, “Better Call Saul”, “The Crown”, “House of the Dragon”, “The Last of Us”, “The White Lotus” y “Yellowjackets”.

Este triunfo no es novedad para “Succession”, ya que en sus tres temporadas anteriores también se destacó en premiaciones, consolidándose como un fenómeno televisivo. La cuarta y última entrega de la serie no fue la excepción, manteniendo su estatus como líder indiscutible en la categoría de Mejor Serie de Drama.

Además del reconocimiento a la serie en su conjunto, los protagonistas de “Succession”, entre ellos Kieran Culkin, Sarah Snook, Brian Cox, Jeremy Strong y Matthew Macfadyen, también suelen llevarse los galardones a los mejores actores. La calidad y la consistencia en la entrega de la serie han contribuido a su dominio continuo en la escena de los premios televisivos.

"Succession" combina un drama familiar con empresarial (Foto: HBO)

EL ENCANTO DE “SUCCESSION”

“Succession” te sumerge en la fascinante narrativa de la familia Roy, propietaria del imperio mediático global Waystar RoyCo, mientras se desatan feroces disputas por el control de la empresa. El drama se intensifica con la incertidumbre que rodea la salud de Logan Roy, el patriarca de la familia.

Los cuatro hijos, Connor, Kendall, Roman y Shiv, cada uno con su conexión única con la compañía, se ven envueltos en una competencia despiadada mientras anticipan un futuro sin su padre. La serie explora intrincadamente las dinámicas familiares, el poder y las intrigas corporativas en el implacable escenario de los negocios y los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York.

TRÁILER DE “SUCCESSION”