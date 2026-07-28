“Elize: Sombras de una mujer” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original) se ha convertido en una de producciones más populares de Netflix debido a que relata un caso real que conmocionó a todo Brasil en 2012: el brutal crimen cometido por Elize Matsunaga, quien asesinó y descuartizó a su esposo en el apartamento de la pareja. De hecho, está en el Top 10 en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Pero ¿dónde se grabó la producción brasileña?

El thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”), que se estrenó el 22 de julio de 2026, recrea la vida de una ex dama de compañía casada con un empresario millonario, cuyo matrimonio se fractura por celos, infidelidades y traición hasta culminar con un trágico crimen.

“Elize: Sombras de una mujer” cuenta con las actuaciones de Lorena Comparato, Denise Weinberg, Julia Konrad, Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Gustavo Falcão, Julia Shimura, Marat Descartes, Flora Sandyá, Edson Kameda, Erica Montanheiro y Arthur Toyoshima.

Henrique Kimura asume el rol de Marcos Kitano Matsunaga y Lorena Comparato asume el rol de Elize Matsunaga en una escena de la película "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

¿DÓNDE SE GRABÓ LA PELÍCULA “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

“Elize: Shadows Of A Woman” se grabó principalmente en la ciudad de São Paulo, Brasil, locación central donde se desarrollaron los acontecimientos reales del crimen cometido por Elize Matsunaga.

La fotografía principal del thriller brasileño comenzó en mayo de 2025 con el título provisional de “Uma Garota de Classe”, se prolongó durante unos tres meses y concluyó en agosto del mismo año.

Las zonas urbanas de São Paulo permiten recrear el entorno de alta sociedad en el que vivían Elize Matsunaga y Marcos Kitano Matsunaga. Las edificaciones del lugar permiten mostrar la zona en la que se ubicaba el departamento residencial del distrito de Vila Leopoldina de la pareja.

Para las secuencias exteriores de carretera y vegetación de “Elize: Sombras de una mujer” se grabó en los alrededores del municipio de Cotia, la zona boscosa en la región metropolitana de São Paulo.

“Dar vida a esta historia me conmovió de una manera que no puedo explicar. ¡Muchas Gracias al increíble equipo que lo hizo posible y celebremos este proyecto con mucha luz!”, señaló Lorena Comparato.

Asimismo, agregó: “A todo el elenco y el equipo técnico que mantuvieron la ligereza en el set por encima de todo para que pudiéramos explorar las profundidades con seguridad y pasión”.

Lorena Comparato y Henrique Kimura mientras grababan la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer", que está en el Top 10 de popularidad (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

“Elize: Sombras de una mujer” está disponible en Netflix desde el 22 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.