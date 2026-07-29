Elize Matsunaga dejó impactado a todo Brasil en 2012 debido a que asesinó y descuartizó a su esposo, el millonario empresario Marcos Kitano Matsunaga. Su historia sirvió de inspiración para la película de Netflix “Elize: Sombras de una mujer” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original), que se estrenó el 22 de julio de 2026 y en pocos días se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja a nivel mundial.

Anteriormente, ahondamos en la verdadera historia detrás del dramático thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”), lo que realmente pasó con Helena Matsunaga, la hija de la protagonista real de esta película y las razones por las que Elize cometió el atroz crimen.

Por lo tanto, ahora nos centraremos en las pistas que permitieron determinar al culpable del brutal asesinato de Marcos Kitano Matsunaga, es decir, las evidencias que llevaron a la policía hasta la protagonista de “Elize: Sombras de una mujer”.

En la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer", las cámaras de seguridad muestran a Elize Matsunaga (Lorena Comparato) saliendo con tres maletas (en las que llevaba los restos de su esposo) (Foto: Netflix)

LAS PRUEBAS QUE DEJÓ ELIZE MATSUNAGA DEJÓ TRAS COMETER EL BRUTAL CRIMEN

La película de Netflix “Elize: Sombras de una mujer” muestra el caso desde la perspectiva de Elize, quien dejó su trabajo como dama de compañía para convertirse en la esposa de un millonario empresario. Pero su cuento de hadas pronto se transformó en pesadilla debido a las infidelidades de su esposo, los problemas para concebir y otros problemas.

El 19 de mayo de 2012, Elize Matsunaga asesinó a su esposo Marcos con un disparó en la cabeza y desmembró los restos en el baño de la empleada doméstica. Aunque las razones que las llevaron a cometer ese horrible crimen no se pueden confirmar debido a que se basan únicamente en las declaraciones de Elize, si hay evidencias de su culpabilidad.

Según los informes, Elize metió las partes del cuerpo de Marcos en bolsas de plástico y las escondió en tres maletas para deshacerse de ellas en el bosque de Cotia, a 32 kilómetros de São Paulo, Brasil. Cuando la familia y amigos de Marcos Kitano Matsunaga reportaron su desaparición, Elize aseguró que su esposo se marchó para tener una aventura con otra escort de MClass y se llevó algo de ropa y dinero en efectivo.

Pero la policía encontró los resto de Marcos y tras confirmar su identidad, la policía inició una investigación por asesinato. Al revisar las cámaras de seguridad del edificio con la finalidad de determinar la hora de su partida, descubrieron que aunque salió a recoger una pizza, regresó y no volvió a salir del edificio.

Mientras que los videos mostraban a Elize Matsunaga saliendo del edificio con tres maletas grandes la mañana del 20 de mayo de 2012 y volviendo más tarde sin ellas. Cuando le preguntaron qué hizo con las maletas, no dio una respuesta convincente. Otras pruebas en su contra fueron las bolsas que se encontraron en su departamento y los registros telefónicos que la ubicaban cerca de la misma zona donde se encontraron los restos de su esposo.

Con todas esas pruebas, la policía arrestó a Elize Matsunaga, quien posteriormente confesó que le disparó a Marcos en medio de una discusión que se salió de control.

En el año 2012, tras descubrir las infidelidades de su multimillonario esposo Marcos Kitano Matsunaga, la protagonista de la película "Elize: Sombras de una mujer" lo asesinó y descuartizó en su departamento de São Paulo (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

“Elize: Sombras de una mujer” está disponible en Netflix desde el 22 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.