“Él y ella” (“His & Hers” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y otras partes del mundo a la que llega la plataforma de streaming de la N roja. Una de las razones detrás del éxito de este thriller psicológico, además del plot twist que se muestra al final, es la trama que sigue a la reportera Anna Andrews (Tessa Thompson) y el detective Jack Harper (Jon Bernthal) mientras investigan quién está detrás de los asesinatos que se producen en un tranquilo pueblo del norte de Georgia. Pero ¿se grabó en este lugar?

Los protagonistas, que también son esposos, parecen estar relacionados con el caso y tienen algunos secretos que ocultar. No obstante, la investigación remueva una historia del pasado que señala a la verdadera culpable. Las locaciones también juegan un rol muy importante en la serie, basada en la novela homónima de Alice Feeney, ya que el clima y la zonas boscosas contribuyen con el ambiente de suspenso e intriga.

¿EN QUÉ LUGARES SE GRABÓ “ÉL Y ELLA”?

¿Dahlonega es un lugar real?

Después de perder a su hija, la protagonista de “Él y ella” decide dejar todo atrás, pero cuando se entera del asesinato en Dahlonega, decide volver a su pueblo natal en Georgia para cubrir la noticia y recuperar su carrera como presentadora. ¿Dahlonega es un lugar real?

Sí, Dahlonega es una histórica ciudad ubicada en las montañas del norte de Georgia, Estados Unidos. Es ampliamente reconocida por ser el sitio de la primera gran fiebre del oro en el país en 1829. Y también es el escenario de este thriller psicológico.

Tessa Thompson) de "Él y ella" indicó que, "Georgia es un lugar excelente para filmar, a menudo llamado el Hollywood del Sur" (Foto: Netflix)

¿Dónde se grabó “His & Her”?

El rodaje de “His & Her”, cuenta con Dee Johnson (“Compañeros de Viaje”) como showrunner, productora ejecutiva y guionista, y con William Oldroyd (“Eileen”, “Lady Macbeth”) como director del primer episodio y también es productor ejecutivo y guionista, se realizó desde el 24 de septiembre de 2024 en Atlanta, Georgia.

William Oldroyd indicó a Tudum que este “es uno de los pocos programas que se rodó en Georgia para Georgia”. Por su parte, Tessa Thompson señaló: “Georgia es un lugar excelente para filmar, a menudo llamado el Hollywood del Sur, lo que fomenta una energía vibrante en las producciones”.

“También hay una sensación de autenticidad al filmar en exteriores en Atlanta y Dahlonega, lo que nos permite conectar con la comunidad local, como presentadores de noticias y policías, para añadir autenticidad a la serie”, agregó.

Jon Bernthal confesó que Georgia es su lugar favorito para filmar. “Principalmente por el excepcional talento y entusiasmo del equipo. Hay una palpable sensación de asombro y diversión, lo que me recuerda por qué amo tanto este trabajo y me siento tan agradecido de hacerlo”.

Estos son algunos de los lugares que se muestran en “Él y ella”:

Museo del Oro de Dahlonega

Palacio de Justicia del Condado de Lumpkin

Iglesia Bautista de Damasco

Mansión Stone Mountain