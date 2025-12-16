En la tercera temporada de “El niñero” (“The Manny” en inglés), serie creada por Carolina Rivera, Jimena (Sandra Echeverría) tiene que lidiar con varios problemas. Gabriel (Iván Amozurrutia) lleva a Jimena y a los niños para escapar de las complicaciones, pero la tranquilidad dura muy poco y la pareja debe hacerle frente a nuevos obstáculos en su relación. ¿Cuándo se estrena la nueva entrega de la serie mexicana de Netflix?

Sandra Echeverría, Iván Amozurrutia, Alexander Tavizon, Cassandra Iturralde, Anthony Giuletti, Diana Bovio, Sara Isabel Quintero, Julio César Álvarez, Moisés Arizmendi, Eugenio Montessoro, Jorge Luis Gispert, Orhus Campbell, David H. Manterola, Patricia Calzada y Mellé Balanzá son parte del elenco de los nuevos capítulos de la comedia mexicana.

La dirección de episodios anteriores de “El niñero” ha estado a cargo de Sebastián Sariñana, María Torres, Magaby García, José Ramón Chávez y Carlos González Sariñana, quiénes repiten sus roles en la tercera temporada.

Jimena (Sandra Echeverría) juntos a sus hijos y Gabriel (Iván Amozurrutia) en la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “El niñero”, “los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de lo que podrían imaginar. ¿Le darán otra oportunidad al amor o lo perderán todo?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La tercera temporada de “El niñero” se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”

Sandra Echeverría como Jimena

Iván Amozurrutia como Gabriel

Alexander Tavizon como Santiago

Cassandra Iturralde como Sofía

Anthony Giuletti como Leo

Diana Bovio como Brenda

Sara Isabel Quintero como Martha

Julio César Álvarez como Emilio Urrutia

Moisés Arizmendi como Rogelio

Eugenio Montessoro como Ernesto

Jorge Luis Gispert

Orhus Campbell

David H. Manterola

Patricia Calzada

Mellé Balanzá

Iván Amozurrutia retoma el rol de Gabriel en la tercera temporada de la comedia mexicana "El niñero" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La primera temporada de “El niñero” tuvo diez episodios y la segunda constó de ocho. Por lo tanto, la tercera entrega podría tener el mismo número de capítulos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, en las cercanías de la zona arqueológica de Guachimontones, Jalisco.