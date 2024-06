No hace falta ser un graduado de la escuela secundaria, ni siquiera un adulto, para impresionar a los inversionistas del programa “Shark Tank” de ABC. Nathaniel Wellen, un adolescente de solamente 15 años, demostró esto en un episodio en el que presentó “The Duo”, un paraguas con un segundo mango extensible diseñado para que dos personas de diferentes alturas puedan usarlo cómodamente.

Wellen, de Los Ángeles, tuvo la idea a los 8 años y con la ayuda de su padre desarrolló y diseñó el artefacto, logrando obtener una patente de utilidad.

En “Shark Tank”, pidió a los jueces inversores US$100 mil a cambio del 10% de su empresa, en un momento en el que aún no había generado ingresos y teniendo únicamente prototipos del artículo.

Lori Greiner, una de las jueces, comentó que era “un buen tamaño para un paraguas pequeño y compacto”. Mark Cuban, por su parte, elogió a Wellen diciéndole que era “un gran ejemplo para los niños que quieren ser empresarios”.

Sin embargo, The Duo tenía un obstáculo: el adolescente ya contaba con un socio, la marca de accesorios climáticos Shed Rain, que poseía el 49% de la empresa.

Shed Rain estaba ayudando con los prototipos, la fabricación y la distribución, con planes de llevar el producto a tiendas como Target, Walmart, Kroger y Costco.

Los jueces quedaron impresionados con la capacidad de Wellen para forjar esta asociación, pero señalaron que la compañía estaba actuando como lo haría cualquier inversionista.

Cuban le explicó al adolescente que aceptar cualquier ofrecimiento de los jueces podría diluir su capital, lo que lo dejaría con menos del 50%. Por esta razón, decidió no hacer una oferta.

Consiguió el apoyo de uno de los jurados

Lori Greiner, Barbara Corcoran y Kevin O’Leary también declinaron. O’Leary mencionó que la edad del emprendedor era una preocupación.

“Estoy muy impresionado con su presentación, pero tengo una regla básica: tengo que poder llamar a mis directores ejecutivos las 24 horas del día”, señaló. “No me gusta el hecho de que estés en la escuela. ¿Qué va a decir tu maestra cuando llame a tu celular y estés en clase? No te van a dejar responder y eso me molesta”.

Esto dejó a Robert Herjavec como la única opción. Al inversionista le gustó la idea de que ya existiera una posible salida con Shed Rain, por lo que ofreció US$100 mil por el 20% de la empresa.

Wellen contraofertó con el 15%, y Herjavec respondió con el 18%, cerrando el trato. El adolescente aceptó con un: “Tienes un trato, Robert”.

Al salir, el joven compartió algunos consejos para otros jóvenes emprendedores: “Sigan adelante. Sigan intentándolo. Alcancen sus metas y tal vez ustedes también consigan un acuerdo con Robert”.

Qué tener en cuenta al lanzar un producto al mercado

Lanzar un producto con éxito requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Hay muchos factores a considerar para garantizar que tu producto tenga la mejor oportunidad de triunfar.

A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta: