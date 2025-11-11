“La ola” es un ambicioso musical dirigido por Sebastián Lelio, el cineasta también detrás de la película ganadora del Óscar “Una mujer fantástica” (2018). Así, tras su paso por el Festival de Cannes 2025, esta nueva cinta llega a Netflix. ¿Te gustaría saber de qué trata y todos los detalles sobre su lanzamiento? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción combina canto, baile y política con música original de Matthew Herbert y coreografías de Ryan Heffington.

Además, está protagonizada por cuatro actrices que hicieron su debut en el cine con este proyecto: Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo y Paulina Cortés.

LA SINOPSIS DE “LA OLA”

“La ola” es una obra inspirada en las movilizaciones feministas que sacudieron las universidades chilenas en mayo del 2018 y que se hicieron conocidas como la “ola feminista chilena”.

Resulta que la historia se centra en Julia (Daniela López), una estudiante de segundo año de Música que tiene bajos recursos y que fue becada en la facultad de artes.​

Así, cuando la universidad estalla en denuncias de acoso y abuso sexual, nuestra protagonista se une a las tomas y marchas para exigir justicia.

Sin embargo, mientras canta y baila al ritmo de las consignas, una experiencia no resuelta la persigue: un confuso encuentro con Max (Lucas Saéz Collins), el ayudante de su profesor de canto.​

¿Qué pasó esa noche? ¿Fue solo una cita más? ¿Dijo que sí? ¿O fue algo mucho peor? Pues, arrastrada por la euforia colectiva y sus propios fantasmas, Julia se convierte en el centro del movimiento.

De esta manera, su testimonio, íntimo y complejo, se vuelve una ola que avanza, sacude y desarma a una sociedad polarizada.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA OLA”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA OLA”

A continuación, repasa la lista de intérpretes que forman parte del elenco principal de “La ola”:

Daniela López como Julia

como Julia Lola Bravo como Rafa

como Rafa Paulina Cortes como Tamara

como Tamara Avril Aurora como Luna

como Luna Claudia Cabezas como madre de Julia

como madre de Julia Néstor Cantillana como Pedro

como Pedro Elvira López como la abogada

como la abogada Amalia Kassai como Paz

como Paz Luis Dubó como don Cantarino

como don Cantarino Susana Hidalgo como Piedad

como Piedad Lucas Saéz Collins como Max

como Max Mariana Loyola como la madre de Max

como la madre de Max Álvaro Espinoza como el padre de Max

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA OLA” EN NETFLIX?

“La ola” llega a Netflix el jueves 13 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para verla en el streaming desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

El póster de "La ola", película del director Sebastián Lelio que se desarrolla a lo largo de 129 minutos de metraje (Foto: Fabula)