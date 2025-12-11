Alícia Falcó como Kami en una imagen promocional de la película española "Dímelo bajito" (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)
Alícia Falcó como Kami en una imagen promocional de la película española "Dímelo bajito" (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Otra obra de la autora Mercedes Ron vuelve a cobrar vida en la pantalla. Y es que, tras el éxito de la adaptación de su (compuesta por “Culpa mía“, ”Culpa tuya“ y ”Culpa nuestra“), Amazon Prime Video estrena una nueva película basada en una de sus novelas... la cual promete conquistar a los amantes de los dramas románticos juveniles. Se trata de "Dímelo bajito" (en inglés: "Tell Me Softly“) y, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que debes saber sobre el largometraje.

Vale precisar que la producción está dirigida por Denis Rovira y cuenta con un elenco liderado por los jóvenes actores Alícia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales.

Además, presenta una historia cargada de tensión, secretos y un triángulo amoroso que compite directamente con el de "El verano en que me enamoré" ("The Summer I Turned Pretty“).

LA SINOPSIS DE “DÍMELO BAJITO”

La trama de "Dímelo bajito" se centra en Kamila “Kami” Hamilton (Falcó), una joven que creía tener su mundo bajo control... hasta que el pasado regresa para desestabilizarla por completo.

Resulta que la aparente calma de nuestra protagonista (en los estudios, su vida social y su imagen) se rompe con el retorno de los hermanos Di Bianco tras siete años de ausencia.

¿La razón? Pues, Thiago (Líndez) fue el chico que le dio su primer beso, mientras que Taylor (Vidales) siempre ejerció como su protector incondicional.​

Entonces, teniendo en cuenta que ella ya no es la niña inocente que ellos dejaron atrás, ¿podrán superar el pasado o el caos estallará?

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “DÍMELO BAJITO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DÍMELO BAJITO”

A continuación, conoce a los integrantes del reparto principal de “Dímelo bajito”:

  • Alicia Falcó como Kamila Hamilton, la ​protagonista femenina de la historia
  • Fernando Lindez como Thiago Di Bianco, el hermano de pocas palabras
  • Diego Vidales como Taylor Di Bianco, el hermano que alguna vez fue el mejor amigo de Kami
  • Celia Freijeiro como Chiara
  • Patricia Vico como Anne
  • Andrés Velencoso como Tino
  • Liliana Cabal como la profesora Denell
  • Fernando Nagore como Jules
  • Francisco Reyes como Clab
  • Ana Arean como Eli

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DÍMELO BAJITO”?

Tal como te puedes imaginar, “Dímelo bajito” es una producción original y exclusiva de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con

El horario exacto de lanzamiento es el siguiente:

PaísesHorario
Estados Unidos4:00 p.m. (PT) / 7:00 p.m. (ET) del jueves 11 de diciembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica6:00 p.m. del jueves 11 de diciembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador7:00 p.m. del jueves 11 de diciembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico8:00 p.m. del jueves 11 de diciembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil9:00 p.m. del jueves 11 de diciembre
España1:00 a.m. del viernes 12 de diciembre

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

  • Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año
  • Solo Prime Video: US$8.99 al mes
El póster de "Dímelo bajito", película del director Denis Rovira que adapta la novela homónima de Mercedes Ron (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)
El póster de "Dímelo bajito", película del director Denis Rovira que adapta la novela homónima de Mercedes Ron (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)
SOBRE EL AUTOR

Espacio de información con notas utilitarias, de tendencias y personas. Además, con información práctica sobre managment y empleo.

TAGS