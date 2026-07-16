“Descendants: Wicked Wonderland” (titulada en español: “Descendientes: Un malvado País de las Maravillas”) llega a las pantallas como la quinta entrega de la franquicia juvenil que reúne a las nuevas generaciones de héroes y villanos de Disney. Así, si seguiste la saga desde las aventuras de Mal, Evie, Jay y Carlos, o recién te enganchaste con la etapa ambientada en Wonderland, esta nota de Gestión Mix es para ti. Aquí te contamos quién integra el reparto de la película, quiénes son los personajes que debutan en esta historia y qué papel tiene cada uno dentro de la trama.

Vale precisar que la producción es la continuación directa de “Descendants: The Rise of Red”, el cuarto filme de la saga.

Ahí, Red y Chloe viajaban en el tiempo para arreglar el pasado de la Reina de Corazones.

El problema es que, como suele pasar en estas historias, solucionar un desastre generó uno nuevo. Y esa consecuencia es justamente el motor de “Wicked Wonderland”.

Antes de continuar, mira el tráiler de la nueva película:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DESCENDANTS: WICKED WONDERLAND”

1. Las protagonistas de la historia

Según lo confirmado por Disney, Kylie Cantrall repite como Red, la hija de la Reina de Corazones, y Malia Baker vuelve como Chloe Charming, la hija de Cenicienta y el Rey Encantador.

Ambas ya habían protagonizado “The Rise of Red” y son quienes llevan el peso de la trama en esta siguiente aventura.

Red y Chloe son las protagonistas de la película "Descendants: Wicked Wonderland" (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

2. Liamani Segura como Pink

Pink es un nuevo personaje de la franquicia. Ella es la hermana menor de Red e hija de la Reina de Corazones.

La actriz que la interpreta es Liamani Segura, reconocida por su trabajo previo en "High School Musical: The Musical: The Series".

Liamani Segura como Pink en la película "Descendants: Wicked Wonderland" (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

3. Brendon Tremblay como Max Hatter

Otro nuevo personaje es Max Hatter, el hijo del villano Maddox y el nieto del Sombrerero Loco.

El artista que asume este rol es Brendon Tremblay, también integrante del elenco de la película "La noche que Logan despertó".

Brendon Tremblay como Max Hatter en la película "Descendants: Wicked Wonderland" (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

4. Alexandro Byrd como Luis Madrigal

Del mundo de “Encanto”, llega Luis Madrigal, el hijo de la imponente Luisa Madrigal.

Él está interpretado por Alexandro Byrd, quien demostró su talento en “The Legend of Juan Jose Mundo”.

Alexandro Byrd como Luis Madrigal en la película "Descendants: Wicked Wonderland" (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

5. Kiara Romero como Hazel Hook

Por otro lado, Kiara Romero le da vida a Hazel Hook, la hija del Capitán Garfio.

Kiara Romero como Hazel Hook en la película "Descendants: Wicked Wonderland" (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

Otros actores y personajes de “Descendants: Wicked Wonderland”:

6. Leonardo Nam como Maddox Hatter , hijo del Sombrerero Loco y tutor de Red

, hijo del Sombrerero Loco y tutor de Red 7. Joel Oulette como Robbie Hood , el hijo de Robin Hood

, el hijo de Robin Hood 8. Zavien Garrett como Felix Facilier , el hijo del Dr. Facilier

, el hijo del Dr. Facilier 9. Ryan McEwen como Squirmy Smee , el hijo del Sr. Smee

, el hijo del Sr. Smee 10. Dayton Paradis como Squeaky Smee , el hermano gemelo mayor de Squirmy e hijo del Sr. Smee

, el hermano gemelo mayor de Squirmy e hijo del Sr. Smee 11. Rita Ora como la Reina de Corazones , madre de Red y Pink

, madre de Red y Pink 12. Brandy como Cenicienta , la madre de Chloe

, la madre de Chloe 13. Paolo Montalban como el Rey Encantador , el padre de Chloe

, el padre de Chloe 14. Melanie Paxson como el Hada Madrina

como el Hada Madrina 15. Awkwafina como la voz de Chessy Cheshire, hija del Gato de Cheshire