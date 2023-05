El crecimiento de casos de dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, ha causado un panorama complejo en el país. Esto debido a que el diagnóstico es complicado y toma tiempo.

Ante la situación, el Centro de Investigación de Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (Utec) ha desarrollado el proyecto “Lab on chip”, el cual usa tecnología de los microfluidos, parecida a la de una prueba de embarazo, para permitir la detección de la enfermedad in situ por personal no capacitado.

Sobre el proceso, Julio Valdivia, director del departamento de Bioingeniería de Utec, comentó que su centro de estudios ha trabajado en laboratorios de microfluido desde el 2017, por lo que cuentan con un amplio historial de esta tecnología.

“Con una pequeña cantidad de sangre, el dispositivo puede detectar una enfermedad. Lo puede hacer una persona sin formación clínica, de bajo costo y rápida”, comentó.

Parte del proyecto "lab on chip". (Foto: Difusión / Utec)

El paso a la masificación

El especialista señala que no es el primer trabajo de microfluidos que han hecho, antes trabajaron con un dispositivo para detectar la enfermedad de la malaria.

No obstante, ahora buscan que ante esta emergencia de dengue, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) pueda dar la validación para que llegue a todos los pacientes.

“Hacemos una llamada al Minsa, este dispositivo está funcionando bien y ya hemos trabajado en estas validaciones”, sostuvo.

Casos de dengue en aumento

Según la Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, en la semana epidemiológico número 20 del 2023 se han notificado 98,760 casos de dengue en el país, así también, se reportaron 121 casos fallecidos.

Muchos centros de salud tienen varios pacientes que están a la espera de la respuesta de laboratorio.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.