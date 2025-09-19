El hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en la cisterna de un hotel, trece días después de haber sido reportada desaparecida en abril de 2022, dejó una herida profunda en los mexicanos, quienes no podían creer que recién pudieron dar con el cadáver en la quinta ocasión de búsqueda por la zona donde fue vista por última vez. Debido a que el caso sigue generando indignación, este fue llevado a la pantalla por HBO Max que estrenó la docuserie “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? En los siguientes párrafos, conoce la verdadera historia de aquella jovencita cuya vida se apagó a los 18 años.

Vale precisar que el documental, además de presentar testimonios, teorías y las evidencias encontradas, nos muestra la dura lucha por encontrar la justicia de sus padres Dolores y Mario Escobar, quienes están convencidos de que su muerte no fue un accidente.

Los padres de Debanhi Escobar en búsqueda de justicia por su hija (Foto: HBO Max)

LO QUE PASÓ CON DEBANHI ESCOBAR Y QUÉ SE SABE

A continuación, los sucesos más impactantes que le ocurrieron a Debanhi Escobar, desde que salió con sus amigas de la fiesta a la que fue, su muerte, las investigaciones y más.

EL DÍA QUE SE FUE DE FIESTA CON ¿SUS AMIGAS?

La noche del viernes 8 de abril de 2025, Debanhi Escobar fue con dos amigas a una fiesta en Quinta Venecia, ubicada a unos metros de la carretera en Nueva Castilla Escobedo, Nuevo León. Aunque debían volver juntas, las tres habrían tenido sus diferencias, por lo que las muchachas decidieron dejarla sola para irse a sus respectivas casas. Para ese momento ya era la madrugada del sábado 9 de abril.

El cuerpo de la joven, quien desapareció el pasado 9 de abril, fue hallado al interior de una cisterna en desuso de un hotel en Nuevo León, México (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

¿QUÉ HIZO DESPUÉS QUE LA DEJARON SOLA?

Como su hija no llegaba a su casa y al ver que la foto de una jovencita en una carretera en horas de la madrugada estaba circulando en redes sociales, Mario Escobar decidió tomar el control del Instagram de la muchacha para contar lo que estaba sucediendo.“Para las personas que se preguntan si esta fotografía ¿es real? Sí, es real. Fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, escribió en un post.

“Debanhi, el día 8 de abril, acudió a una Quinta cerca de la PGR, junto con dos amigas, las cuales se regresaron a su casa sin llevársela; es decir, la dejaron sola en la quinta. Ellas dicen que llamaron a un ‘contacto de confianza’ para que la recogiera del lugar. La fotografía fue tomada por el ‘contacto’ poco antes del abandono y enviada a esas amigas”, continuó.

SÍ ABORDÓ EL TAXI, PERO ¿POR QUÉ DEBANHI ESCOBAR BAJÓ?

Tras obtener acceso a los videos que la Fiscalía de Nuevo León le mostró, el señor Escobar reveló por qué su hija se bajó de la unidad: “Se sube Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos (…). El taxista Juan David Cuellar extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí, yo supongo que ella no aguantó el acoso, porque es un acoso, y se bajó. Lamentablemente, el fiscal dice que no hay delito que perseguir [pese a las imágenes]. Acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto”, señaló.

La imagen que compartió el taxista para dejar constancia de que la joven se había bajado de su unidad (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

HALLAN EL CADÁVER DE UNA JOVEN

Tras ser alertados por trabajadores del motel Nueva Castilla, quienes percibieron un olor fétido que provenía de una cisterna en desuso, las autoridades se constituyeron al lugar, donde se montó un operativo y se encontró el cuerpo de una mujer. “Había un crucifijo que coincide con el que traía [Debanhi], así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia joven”, indicó el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja.

Aunque hasta ese momento faltaba realizar el proceso regular para identificar el cadáver, para Mario Escobar no había dudas: era su hija. Lo peor era que ese lugar había sido visitado hasta en cuatro ocasiones anteriores para dar con ella, pero sin resultado alguno, y a la quinta sí la hallaron.

TRAS BAJAR DEL TAXI, DEBANHI FUE POR AYUDA

Un video reveló que luego del incidente en el taxi, Debanhi Escobar se bajó de la unidad y se dirigió a una empresa de transportes llamada Alcosa, ubicada el frente del hotel Nueva Castilla. Pese a que se tenía el registro de su ingreso, no estaba el de su salida.

EL CUERPO HALLADO ES DE DEBANHI

El 22 de abril de 2022, la Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cadáver encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla era el de Debanhi Escobar. La causa de su muerte fue contusión profunda de cráneo, según el informe presentado por Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal estatal de Nuevo León.

“No se descarta ninguna línea de investigación, pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”, anunció el fiscal en un video.

La desaparición de la muchacha generó conmoción no solo en Nuevo León, sino en todo el país azteca (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

HALLAN INCOSISTENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN, PUES LA JOVEN SUFRIÓ ABUSO SEXUAL

A raíz de que el caso generó alarma, Omar Tamez, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, informó que había inconsistencias en la investigación sobre la muerte de Debanhi Escobar por lo que harían un segundo peritaje, además reveló que la joven sufrió abuso sexual antes de su muerte.

“Sí hay un abuso sexual, es algo delicado, pero como les comento, eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje. Al cadáver se le va a dejar descansar en paz, ya no puede presentar más pruebas”, dijo.

A raíz de las irregularidades en la investigación, su familia decidió realizar una autopsia independiente en el que se revela que murió por asfixia, lo que cambió por completo el rumbo del caso. Por su parte, el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, confirmó que se encontraron elementos que apuntaban a una asfixia por sofocación, descartando así las primeras versiones oficiales.

LA DECEPCIÓN DE LA FAMILIA DE DEBANHI

Antes los sucesos que comenzaban a ventilarse, el padre de Debanhi Escobar cuestionó la manera en la que se llevó a cabo la investigación para dar con el paradero de su hija, así como la denuncia por acoso que no prosperó e hizo contra el chofer del taxi que la iba a llevar a su casa.

“Cuatro veces la han cateado [la zona donde la encontraron] y ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella (…). Estamos hartos de esta inseguridad. Estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas. Si esto sirvió para que encontraran 4 o 5 cuerpos, que detonó por el caso de María Fernanda. Si esto sirve para poner un granito de arena, lo voy a seguir haciendo. Esto no es un circo. Mi hija está muerta”, dijo.

“A lo largo de estos tres años, Debanhi Escobar ha sido sometida a dos autopsias y tres necropsias, las cuales forman parte de la carpeta de investigación de la FGR. Sin embargo, estos no han sido los únicos procesos a los que ella y su familia han sido expuestos, ya que también han enfrentado diversas negligencias en los protocolos y situaciones de revictimización. Estos hechos no solo han entorpecido la investigación, sino que tampoco han contribuido a obtener resultados claros, especialmente considerando que existen dos causas de muerte completamente contradictorias: asfixia y contusión”, dice Animal Político.