En abril de 2022, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Debanhi Escobar, una joven de 18 años en Monterrey, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en México. Hoy, a más de tres años de distancia, su nombre sigue asociado no solo al dolor de una familia que exige respuestas, sino también a las fallas estructurales de un sistema de justicia en el que gran parte de la sociedad ya no confía. El impacto de aquel suceso reavivó la discusión sobre los feminicidios y evidenció la urgencia de transformar las instituciones que deberían proteger a las mujeres.

Ahora, esa historia llega a la pantalla a través de “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, una docuserie original de HBO Max que busca poner en contexto lo que realmente ocurrió, lejos de las versiones contradictorias y los titulares sensacionalistas que rodearon el caso desde el primer día. Tras ver las primeras imágenes, es imposible no sentirse conmovido.

Debanhi falleció en 2022 y hasta ahora no se encuentra a los responsables (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEBANHI: ¿QUIÉN MATÓ A NUESTRA HIJA?”?

La docuserie se estrena el jueves 18 de septiembre de 2025 en la plataforma HBO Max, y estará disponible desde temprano para que puedas verla en streaming. Como ha ocurrido con otros estrenos recientes de la plataforma, los episodios suelen liberarse a las 00:00 horas (hora del Pacífico), lo que significa que, si estás en México o en otro país de Latinoamérica, probablemente la puedas ver desde la madrugada del mismo día.

¿DÓNDE PUEDO VER LA DOCUSERIE COMPLETA?

“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” es una producción exclusiva de HBO Max, así que para verla necesitas tener una cuenta activa en esa plataforma de streaming. Si ya tienes una, simplemente busca el título a partir del 18 de septiembre. Si no la tienes, puedes registrarte directamente desde su sitio web o desde la app en tu dispositivo móvil o Smart TV.

¿DE QUÉ TRATA LA DOCUSERIE DE DEBANHI ESCOBAR?

La docuserie sigue principalmente a Mario y Dolores Escobar, los padres de Debanhi, en su incansable lucha por saber la verdad. El documental no solo revisita lo que ocurrió en las semanas previas y posteriores a la desaparición, sino que también analiza las graves irregularidades que rodearon la investigación del caso.

Debanhi fue encontrada sin vida en una cisterna dentro de un motel en Monterrey. Aunque al principio se dijo que su muerte pudo haber sido un accidente o una caída, una autopsia independiente reveló que murió por asfixia, lo que cambió por completo el rumbo del caso.

Algo que impacta —y que seguramente se aborda con mayor profundidad en la docuserie— es cómo este caso puso en evidencia las fallas estructurales de las instituciones de justicia en México. Contradicciones, cambios de versiones, filtraciones mediáticas, etc. Todo eso no solo afectó a la familia de Debanhi, sino que también generó una enorme desconfianza pública.

El doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, confirmó que se encontraron elementos que apuntaban a una asfixia por sofocación, descartando así las primeras versiones oficiales. Esta información es una de las bases sobre las cuales la serie documental intenta reconstruir la verdad.

Lo que diferencia a este documental de muchos otros es que los padres de Debanhi tienen un papel protagónico. No solo cuentan su versión, sino que también muestran cómo ha sido su camino buscando justicia, con dolor, pero también con una determinación admirable. Además, expertos en criminología, periodistas y activistas participan en el análisis del caso, aportando contexto y perspectiva.

La mamá de Debanhi participando en "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" (Foto: HBO Max)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA DOCUSERIE?

Aunque HBO Max no ha confirmado el número exacto de episodios, se sabe que se trata de una docuserie de varios capítulos, lo cual permite explorar con mayor profundidad no solo el caso de Debanhi, sino también su impacto social. Cada episodio promete ir más allá de los titulares, dándole espacio a los testimonios directos y a la reconstrucción de los hechos.

