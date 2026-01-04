Luego del lanzamiento de “En fuga” (o “Run Away”), el pasado 1 de enero del 2026, Netflix ya prepara su siguiente thriller de misterio. Se trata de “I Will Find You” (en español: “Te encontraré”), una miniserie de suspenso que marca un hito importante en la colaboración entre el autor Harlan Coben y el servicio de streaming. Y es que esta es la primera adaptación de una de las obras del escritor que la famosa plataforma de streaming de la “N” roja ambienta en Estados Unidos.

Vale precisar que, tal como te puedes imaginar, la producción se basa en la novela homónima de Coben publicada en marzo del 2023, la cual combina elementos de drama carcelario, thriller de acción y misterio familiar.

Además, en su elenco, se incluyen estrellas como Sam Worthington, Britt Lower y Milo Ventimiglia.

LA TRAMA DE “I WILL FIND YOU”

“I Will Find You” narra la historia de David Burroughs (Worthington), un hombre que vive una pesadilla en vida: cumple condena perpetua en una prisión de máxima seguridad por el asesinato de su hijo Matthew, de apenas tres años.

Resulta que el crimen que destrozó su vida ocurrió una noche fatídica... cuando el hombre despertó cubierto de la sangre del pequeño, quien había sido asesinado en su propia habitación mientras nuestro protagonista dormía en el pasillo.

Y si bien David no cometió el crimen, esta es una tragedia por la cual se ha castigado a sí mismo todos los días, durante cinco años.

Eventualmente, las abrumadoras pruebas en su contra lo condenaron, y él, devastado por el dolor y la culpa, no tuvo la voluntad de luchar contra el veredicto.

​Sin embargo, todo cambia cuando Rachel Mills (Britt Lower), la hermana menor de su exesposa Cheryl (Erin Richards), le hace una visita sorpresa al penal con una fotografía desconcertante.

Se trata de una imagen tomada por un amigo durante unas vacaciones en un parque de diversiones y en la que aparece un niño que guarda un parecido inquietante con Matthew.

Y aunque parece imposible, David tiene la certeza absoluta: es su hijo, y está vivo.

Así, esta revelación desencadena una serie de eventos que llevarán al hombre a planear una peligrosa fuga de prisión.

¿Su misión? Pues, encontrar a su hijo, limpiar su nombre y descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche.

EL TRÁILER DE LA NOVELA “I WILL FIND YOU”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “I WILL FIND YOU”

A continuación, repasa la lista de integrantes del reparto principal de “I Will Find You”:

Sam Worthington como David Burroughs , el protagonista de la historia.

, el protagonista de la historia. Britt Lower como Rachel Mills , la excuñada de David cuya carrera de periodista se desmoronó tras ser despedida.

, la excuñada de David cuya carrera de periodista se desmoronó tras ser despedida. ​ Milo Ventimiglia como Hayden, el exnovio de Rachel.

como Hayden, el exnovio de Rachel. Erin Richards como Cheryl Dreason, la exesposa de David.

como Cheryl Dreason, la exesposa de David. Chi McBride como Max Williams

como Max Williams Logan Browning como Sarah Greer

como Sarah Greer Jonathan Tucker como Adam Mackenzie

¿CUÁNDO SE ESTRENA “I WILL FIND YOU”?

Aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno, la plataforma confirmó que “I Will Find You” llegará en algún momento del 2026.

Por lo tanto, para ver la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El actor australiano Sam Worthington asume el rol protagonista de David Burroughs a lo largo de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)