El prodigio de la informática Ulises Albet (Álex González) decide regresar a Barcelona tras recibir una llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), quien le advierte que el mundo está en peligro en “Day One”. El protagonista de la serie española de Amazon Prime Video debe enfrentarse a su pasado y a una amenaza que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción?
El thriller tecnológico, dirigido por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado a partir del guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López, explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital. Se trata de una producción de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias SL.
“Day One” cuenta con un elenco conformado por Álex González, Alba Planas, Asier Etxeandia, Renata Notni, Iván Massagué, Jordi Mollà, Mireia Oriol, Melina Matthews, Àgata Roca, David Selvas, Mercè Martínez, Peter Vives y Zoe Gatell, entre otros.
SINOPSIS DE “DAY ONE”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Day One” se ambienta en Barcelona de 2026, “en plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista anti tech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza.”
Por lo que he visto en el tráiler, aunque Samuel le advierte sobre una tecnología peligrosa, Ulises no sabe exactamente a que se refiere, así que debe iniciar una investigación y descubrir el secreto antes de que sea demasiado tarde para la humanidad.
¿CÓMO VER “DAY ONE”?
“Day One” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “DAY ONE”
REPARTO DE “DAY ONE”
- Álex González como Ulises Albet
- Alba Planas como Rebeca
- Asier Etxeandia como Samuel Barrera
- Jordi Mollà
- Ivan Massagué
- Renata Notni
- Mireia Oriol
- Melina Matthews
- Peter Vives
- Àgata Roca
- David Janer como Oriol
- Víctor Benjumea
- David Selvas
- Lluís Altés
- Frederico Barata como Joao
- Alex Ricart
- Adria Rosell
- Mercè Martínez
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DAY ONE”?
La primera temporada de “Day One” tiene seis capítulos, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos.