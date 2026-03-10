Luego de aceptar volver a Virginia como jefa de medicina forense, la doctora Kay Scarpetta (Nicole Kidman) analiza un caso que tiene demasiadas similitudes con el que marcó su carrera hace 28 años en “Scarpetta”, serie de suspenso policial de Amazon Prime Video. Mientras investiga un asesinato macabro, la protagonista debe sortear relaciones complejas, afrontar antiguos rencores profesionales y personales, y enfrentarse a secretos que amenazan con desmantelar todo lo que ha construido. A continuación, te comparto más detalles sobre este drama procedimental producido por Amazon MGM Studios y Blumhouse Television.

La serie desarrollada y escrita por Liz Sarnoff, tiene como protagonistas y productoras ejecutivas a Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, mientras que su elenco principal incluye a Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen, Jake Cannavale, Hunter Parrish y Amanda Righetti.

¿EN QUÉ SE BASA “SCARPETTA”?

“Scarpetta” se basa en la serie de libros homónima de Patricia Cornwell, escritora estadounidense de novelas policiacas. La primera novela se inspiró en una serie de asesinatos sensacionales en Richmond, Virginia. Sus libros han vendido más de 120 millones de ejemplares.

Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta y Nicole Kidman como la Dra. Kay Scarpetta en el drama procedimental "Scarpetta" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “SCARPETTA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Scarpetta”, “la doctora Kay Scarpetta, la reconocida patóloga forense, regresa a su antiguo puesto como jefa médica forense de Virginia, donde investiga un tétrico asesinato que le trae escalofriantes recuerdos de su primer gran caso. En 1998, Scarpetta trabaja al lado del detective Pete Marino y del agente del FBI Benton Wesley en la investigación de una serie de brutales estrangulamientos.”

Por lo que he visto en el tráiler, la protagonista volvió porque no le gustó cómo terminaron las cosas la primera vez, pero lidiar con los recuerdos de su pasado no será sencillo. Aunque está decidida a buscar justicia para las víctimas del asesino serial, existe un alto costo que debe pagar para seguir adelante con su investigación y llegar hasta la verdad.

¿CÓMO VER “SCARPETTA”?

“Scarpetta” se estrenará el miércoles 11 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama procedimental solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SCARPETTA”

REPARTO DE “SCARPETTA”

Nicole Kidman como la Dra. Kay Scarpetta

Rosy McEwen como Kay joven

Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta

Amanda Righetti como Dorothy joven

Ariana DeBose como Lucy Farinelli-Watson

Savannah Lumar como Lucy joven

Bobby Cannavale como Pete Marino

Jake Cannavale como Pete joven

Simon Baker como Benton Wesley

Hunter Parrish como Benton joven

Sosie Bacon como Abby Turnball

Charlie B. Foster como Wingo

Janet Montgomery como Janet

Stephanie Faracy como Maggie Cutbush

Georgia King como Maggie Cutbush joven

Mike Vogel como Bill Boltz

Tiya Sircar como Blaise Fruge

Anna Diop como Sierra ‘Tron’ Patron

Graham Phillips como Matt Petersen joven

Bobby Cannavale asume el rol de Pete Marino y Ariana DeBose asume el rol de Lucy Farinelli-Watson en el drama procedimental "Scarpetta" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE”SCARPETTA”?

“Scarpetta”, que cuenta con Nicole Kidman, Per Saari, Jamie Lee Curtis, Liz Sarnoff, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie, David Gordon Green, Amy Sayres y Patricia Cornwell como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “SCARPETTA”?

Aunque el rodaje de “Scarpetta” debía empezar en Nashville en septiembre de 2024, se pospuso hasta octubre de 2024. El 8 de marzo de 2025, se anunció el final de las grabaciones de la primera temporada.