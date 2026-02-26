La segunda temporada de la serie “Monarch: Legacy of Monsters” (también conocida como “Monarch: Legado de monstruos”) llega a Apple TV+ en febrero del 2026, con un total de 10 capítulos que se estrenarán semanalmente en la plataforma a nivel global. De esta forma, los fans del “MonsterVerse” podrán seguir la historia de Godzilla, Kong y la organización Monarch con un nuevo episodio cada semana hasta inicios de mayo. Así, si te gustaría disfrutarlos, esta nota de Gestión Mix es para ti. En las siguientes líneas, te presentamos su fecha y hora de lanzamiento.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de Apple TV+ retoma la historia con el destino de Monarch y del mundo en juego, mientras los personajes regresan a la Isla Calavera y se enfrentan a un nuevo y misterioso Titán que emerge del mar.

En ese sentido, la trama continúa expandiendo el MonsterVerse de Legendary, enlazando con los eventos de películas como “Godzilla vs. Kong” y preparando el terreno para futuras historias dentro de este universo compartido.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”

Como mencionamos previamente, la segunda entrega de la serie se compone de 10 episodios en total, los cuales están programados para lanzarse entre febrero y mayo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters”:

Episodio 1 – “Cause and Effect” : viernes 27 de febrero del 2026

viernes 27 de febrero del 2026 Episodio 2 : viernes 6 de marzo del 2026

viernes 6 de marzo del 2026 Episodio 3 : viernes 13 de marzo del 2026

viernes 13 de marzo del 2026 Episodio 4 : viernes 20 de marzo del 2026

viernes 20 de marzo del 2026 Episodio 5 : viernes 27 de marzo del 2026

viernes 27 de marzo del 2026 Episodio 6 : viernes 3 de abril del 2026

viernes 3 de abril del 2026 Episodio 7 : viernes 10 de abril del 2026

viernes 10 de abril del 2026 Episodio 8 : viernes 17 de abril del 2026

viernes 17 de abril del 2026 Episodio 9: viernes 24 de abril del 2026

viernes 24 de abril del 2026 Episodio 10 (final de temporada): viernes 1 de mayo del 2026

Sin embargo, como es usual en el catálogo de Apple TV+, los capítulos podrían aparecer la noche de los jueves en algunos territorios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”?

El lanzamiento de los episodios de la segunda entrega de “Monarch: Legacy of Monsters” respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

Nota importante: las horas indicadas son estimaciones habituales de la plataforma, por lo que deben tomarse como información referencial.

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”?

La serie de acción, aventura y ciencia ficción “Monarch: Legacy of Monsters” es una producción exclusiva de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

FICHA DE DATOS DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”

Año de estreno: 2023

2023 Duración promedio de episodios: 45 min.

45 min. País: Canadá

Canadá Creadores: Chris Black, Matt Fraction

Chris Black, Matt Fraction Música: Leopold Ross

Leopold Ross Compañías: Legendary Television, Safehouse Pictures, TOHO, Warner Bros. Discovery

Legendary Television, Safehouse Pictures, TOHO, Warner Bros. Discovery Distribuidora: Apple TV+

El póster de la temporada 2 de "Monarch: Legacy of Monsters", serie desarrollada por Chris Black y Matt Fraction (Foto: Warner Bros. Discovery / Apple TV+)