¡Buena noticias para los fans de “Pluribus”! Y es que el final de temporada de la serie de Apple TV+ ya no se estrenará el viernes 26 de diciembre del 2025, como se había planeado inicialmente, sino que se adelanta... ¡hasta antes de Navidad! Así, ¿quieres saber cuándo, a qué hora y cómo ver el noveno episodio de la producción? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el capítulo está escrito por Alison Tatlock y Gordon Smith, y se titula “La Chica o El Mundo”, lo que ya adelanta que nuestra protagonista deberá enfrentarse a una decisión extrema entre lo personal y lo colectivo.

Además, según su sinopsis oficial, este muestra cómo Manousos (Carlos-Manuel Vesga) llega a Albuquerque y surgen complicaciones, mientras que Carol (Rhea Seehorn) visita el último mejor lugar de la Tierra.

Por supuesto, todo esto considerando que Carol ha profundizado su vínculo con Zosia (Karolina Wydra) y ha descubierto que el virus y la mente colmena buscan expandirse más allá de la Tierra.

ATENCIÓN SPOILERS. Antes de continuar, mira la intro del final de temporada de “Pluribus” que compartió el usuario @sitthefools a través de X:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE TEMPORADA DE “PLURIBUS”?

El episodio 9 de la serie de Apple TV+ fue reprogramado y ahora figura con un estreno global para el miércoles 24 de diciembre de 2025 (por el ajuste a la medianoche GMT).

Sin embargo, debido al cambio horario, millones de personas alrededor del mundo podrán verlo la noche anterior. Es decir, el martes 23 de diciembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE TEMPORADA DE “PLURIBUS”?

El final de la primera temporada de “Pluribus” se lanza en Estados Unidos respetando esta programación:

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 6:00 p.m. del martes 23 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 7:00 p.m. del martes 23 de diciembre Hora Central (CT) 8:00 p.m. del martes 23 de diciembre Hora del Este (ET) 9:00 p.m. del martes 23 de diciembre

Por otro lado, los usuarios internacionales deben considerar seguir estos horarios oficiales:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del martes 23 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del martes 23 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del martes 23 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del martes 23 de diciembre España 3:00 a.m. del miércoles 24 de diciembre

¿CÓMO VER EL FINAL DE TEMPORADA DE “PLURIBUS”?

Tal como te puedes imaginar, “Pluribus” es una producción exclusiva de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar del final de temporada, debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Entra aquí al LINK OFICIAL del episodio 9 de la serie.

“PLURIBUS”, ¿TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

La respuesta corta es SÍ. Apple TV+ confirmó la renovación de “Pluribus” para una segunda temporada—incluso—antes de que terminara la emisión de la primera.

Así, se espera que los próximos capítulos de la ficción lleguen a finales de 2027 o principios de 2028.

Zosia y Manousos interactúan en casa de Carol durante el noveno y último episodio de la serie "Pluribus" (Foto: High Bridge Productions / Bristol Circle Entertainment / Sony Pictures Television)