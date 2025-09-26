¿Estás listo para despedirte de “Bon appétit, majestad” (en inglés: “Bon Appétit, Your Majesty“? Pues, el K-drama que conquistó a millones de espectadores con su mezcla única de romance histórico, cocina gourmet y viajes en el tiempo llega a su gran final este fin de semana.

Lo cierto es que Netflix se prepara para cerrar una de las historias más exitosas de 2025 con el episodio 12 de la producción protagonizada por Im Yoon-ah y Lee Chae-min.

Así, la serie coreana que transportó a una chef moderna al palacio del rey Yi Heon durante la dinastía Joseon concluye un recorrido que inició el pasado 23 de agosto del 2025.

Entonces, los fans podrán despedirse de Yeon Ji-young y el monarca tiránico en un capítulo que promete resolver todas las intrigas de la trama y definir el destino de este romance inolvidable.

Antes de continuar, mira el tráiler final de la comedia romántica de fantasía:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

El episodio 12 de “Bon appétit, majestad” se estrena oficialmente el domingo 28 de septiembre del 2025, cerrando el cronograma con el que los espectadores se mantuvieron en vilo cada fin de semana.

Y es que, como sabemos, la producción mantuvo un ritmo de dos capítulos semanales, con entregas cada sábado y domingo.

Por otro lado, se espera que el gran final de la serie tenga una duración aproximada de 80 minutos y ofrezca un desenlace satisfactorio a los seguidores de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Los horarios de estreno del episodio 12 fuera de Corea del Sur son los siguientes, según la información oficial disponible.

Países Horarios Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER ONLINE EL EPISODIO FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Tal como te puedes imaginar, para ver el capítulo final de “Bon appétit, majestad” es necesario contar con una suscripción activa a Netflix. Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL.

¿QUÉ ESPERAR DEL EPISODIO FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Los avances de la ficción revelan que los últimos momentos del show televisivo estarán cargados de tensión, enfrentamientos y decisiones cruciales, con nuestros protagonistas afrontando secuestros y traiciones mientras el palacio se convierte en un campo de batalla.

Y, por supuesto, podremos descubrir si Ji-young -finalmente- permanecerá en el pasado o regresará a su tiempo.

"Bon appétit, majestad" combina romance histórico, viajes en el tiempo y gastronomía gourmet (Foto: Tving / Netflix)