El episodio 6 de “Alien: Earth” (también conocida como “Alien: Planeta Tierra“) está a punto de llegar a las pantallas y, por supuesto, los fans están ansiosos por verlo. ¿Eres uno de ellos? Pues, esta nota de Gestión Mixa es para ti. A continuación, descubre cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutar del nuevo capítulo online.

Vale precisar que este episodio de la serie de Hulu y Disney Plus promete mostrarnos a enemigos poderosos enfrentándose cara a cara, mientras un peligroso plan se pone en marcha.

Resulta que, luego de explorar lo sucedido con la USCSS Maginot antes de estrellarse, la producción retoma los hechos de la trama principal. Es decir, la conexión entre Wendy (Sydney Chandler) y el Xenomorfo.

Además, Dame Silvia (Essie Davis) habría encontrado “una falla” en el sistema y, por si fuera poco, la fuga de un Facehugger (Abrazacaras) anticipa un brote de terror en las instalaciones de Prodigy.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo 6 de “Alien: Earth”:

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 6 DE “ALIEN: EARTH”

El capítulo llega a las pantallas el martes 9 de septiembre del 2025, bajo el título “The Fly”.

Este tiene como directora a Ugla Hauksdóttir, mientras que el guion está a cargo de Noah Hawley y Lisa Long.

Su sinopsis oficial dice lo siguiente: "Las tensiones aumentan a medida que enemigos poderosos se confrontan, un plan peligroso se despliega y la curiosidad conduce a consecuencias letales“.

¿A QUÉ HORA SE LANZA EL EPISODIO 6 DE “ALIEN: EARTH”?

Para disfrutar del episodio 6 de “Alien: Earth”, debes tener en cuenta que los horarios de estreno son los siguientes:

Países Horarios Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay 9:00 p.m. España 2:00 a.m. del miércoles 10 de septiembre

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 6 DE “ALIEN: EARTH”?

Los espectadores estadounidenses pueden ver el capítulo a través del canal FX y Hulu, plataforma a la que tienes acceso vía este LINK OFICIAL.

En Latinoamérica, España y otros territorios fuera de Estados Unidos, el servicio de streaming en el que la serie está disponible es Disney Plus.

Entonces, si te encuentras en algún país hispanohablante, asegúrate de contar con una suscripción activa para ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Alien: Earth", serie que se presenta como una precuela ambientada dos años antes de los eventos de la película "Alien" de 1979 (Foto: FX Productions)