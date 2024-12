“Cuando el teléfono suena” (“When the Phone Rings” en inglés) es un drama romántico surcoreano de MBC que se basa en el webtoon del mismo nombre escrito por Geon Eomul Nyeo y que desde su estreno está en el Top 10 de las series más populares de Netflix. Tiene como protagonistas a Yoo Yeon-seok y Chae Soo-bin. Pero ¿dónde viste antes a estos actores y a los demás miembros del reparto principal de la ficción dirigida por Park Sang-woo y Wi Deuk-gyoo?

El nuevo K-drama sigue a un famoso portavoz político y a una intérprete de lenguaje de señas con mutismo selectivo, quienes tienen un matrimonio arreglado que empieza a cambiar tras el secuestro de Hong Hee-joo y las extrañas llamadas que recibe Baek Sa-eon. Ambos esconden varios secretos que tendrán que revelar en cada capítulo.

Baek Sa-eon debía casarse con la hija mayor de un poderoso hombre de los medios, pero ella escapó y Hee-joo fue obligada a ocupar el lugar de su hermanastra. Además de sus problemas personales y de pareja, los protagonistas de “Cuando el teléfono suena” lidian con las amenazas de un sujeto misterioso que parece buscar venganza. ¿Por qué?

¿DÓNDE APARECIERON ANTES LOS PROTAGONISTAS DE “CUANDO EL TELÉFONO SUENA”?

1. Yoo Yeon-seok (Baek Sa-eon)

Yoo Yeon-seok, que interpreta al portavoz político de Corea de Sur Baek Sa-eon, apareció anteriormente en películas como “Re-encounter”, “Architecture 101″, “A Werewolf Boy”, “Whistle Blower”, “Perfect Proposal” y “Mood of the Day”. El actor de 40 años también participó en las series “Hospital Playlist”, “Gu Family Book”, “Reply 1994″ y “Dr. Romantic”

Yoo Yeon-seok, quien interpreta a Baek Sa-eon en "Cuando el teléfono suena", también apareció en “Reply 1994″ y “Dr. Romantic” (Foto: Yoo Yeon-seok/ Instagram)

2. Chae Soo-bin (Hong Hee-joo)

Chae Soo-bin asume el papel de Hong Hee-joo, la esposa de Baek Sa-eon que tiene mutismo selectivo. La actriz de 30 años ganó reconocimiento por su papel en el drama histórico “Love in the Moonlight” y fue parte de proyectos como “Strongest Deliveryman”, “I’m Not a Robot” y “Where Stars Land”.

Chae Soo-bin es una actriz surcoreana de 30 años que interpreta a Hong Hee-joo) en la serie "Cuando el teléfono suena" (Foto: Chae Soo-bin/ Instagram)

3. Huh Nam-joon (Ji Sang-woo)

Huh Nam-joon interpreta a Ji Sang-woo, un psiquiatra y creador de contenido, en “Cuando el teléfono suena”. El actor surcoreano de 31 años dio vida a uno de los soldados en la segunda y tercera temporada de la serie de Netflix “Sweet Home”. Pero alcanzó mayor reconocimiento con la película “Your Honor”. También apareció en “Missing: The Other Side”, “Snowdrop”, “The Matchmakers” y “El heredero ilegítimo”.

Instagram: namjun0609

Huh Nam-joon interpretó al soldado Kang Seok-chan en la serie coreana "Sweet Home" (Foto: Netflix)

4. Jang Kyoo-ri (Na Yoo-ri)

Jang Kyoo-ri da vida a Na Yoo-ri, una locutora de un canal televisivo que admira a Sa-eon. La actriz y cantante de 26 años participó en el reality show “Idol School de Mnet” en 2017, además, se unió al grupo femenino “Fromis 9″. También fue parte de “Ms. Perfect”, “Está bien no estar bien”, “Cheer Up” y “Chaebol X Detective”.