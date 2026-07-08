Aunque es poco común que una serie de Netflix consiga una segunda temporada antes de su estreno oficial, existen casos destacados como “The Witcher”, “Black Doves”, “Avatar: The Last Airbender” y “Little House on the Prairie”. No obstante, la mayoría de renovaciones se producen después de un estreno exitoso. Incluso hay series que debido a la excelente respuesta del público consiguen una nueva entrega a pesar de que el plan original era otro, como es el caso de “El juego del calamar”. Asimismo, existen otras producciones que no cumplen con los requisitos para ser renovadas.

Para dar luz verde a nuevos episodios, la plataforma de streaming de la N roja evalúa cuánto cuesta producir una serie (incluyendo salarios, efectos especiales y marketing) en comparación con cuántos espectadores atrae. Además, considera la tasa de finalización (Completion Rate) y otros factores para tomar una decisión.

“Muchos de estos programas tenían buenas intenciones, pero se dirigían a un público muy reducido con un presupuesto muy elevado”, explicó el director ejecutivo Ted Sarandos anteriormente. “La clave está en saber cómo llegar a un público pequeño con un presupuesto reducido y a un público amplio con un presupuesto elevado. Si lo haces bien, podrás hacerlo indefinidamente”.

Entonces, ¿cuáles son las series que Netflix ha cancelado en lo que va del 2026? ¿Qué títulos no pasaron la prueba?

ESTAS SON LAS SERIES QUE NETFLIX CANCELÓ EN 2026

The Abandons (Los abandonados)

Ambienta en 1854 en territorio de Washington, “Los abandonados” es una serie western de Netflix que narra la historia de dos matriarcas, Constance Van Ness (Gillian Anderson) y Fiona Nolan (Lena Healey), que se enfrentan por proteger a sus terrenos, su familia y su legado. Ambas mujeres son muy diferentes, pero están dispuestas a todo por proteger lo que les importa. A pesar de su premisa, este ambicioso western fue cancelado de forma abrupta a principios de año.

Los reportes de la industria señalaron una combinación de baja audiencia inicial y fuertes fricciones entre el showrunner (Kurt Sutter) y los ejecutivos de la plataforma provocaron las cancelación de "The Abandons" (Foto: Netflix)

The Boroughs

A pesar de que “The Boroughs: Jubilación rebelde” se mantuvo por varias semanas en el Top 10 global de Netflix, la serie que se ambienta en una idílica pero misteriosa comunidad de retiro en el desierto de Nuevo México y sigue a un peculiar grupo de jubilados que debe detener una amenaza paranormal, fue cancelada en junio de 2026. Algunos rumores mencionan una “venganza” corporativa tras la firma de un millonario acuerdo de sus productores (los hermanos Duffer) con la competencia (Paramount).

Alfred Molina interpretó a Sam Cooper en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde", que fue cancelada el 17 de junio de 2026 (Foto: Netflix)

Terminator Zero

La aclamada serie de anime que adaptaba el universo cinematográfico de “Terminator” fue oficialmente cancelada en febrero de 2026. El creador Mattson Tomlin lo confirmó en X en febrero de 2026. “Fue cancelada”, escribió. “La acogida de la crítica y del público fue tremenda, pero al final no la vio mucha gente”.

“Me hubiera encantado plasmar la Guerra del Futuro que había planeado para las temporadas 2 y 3, pero también estoy muy contento con cómo se siente contenida tal como está”, agregó.

Aunque la serie anime "Terminator Zero" dejó muchas preguntas, no tendrá una segunda temporada con respuestas (Foto: Production I.G)

Class

Aunque inicialmente se había confirmado una segunda temporada del spin-off indio basado en la popular serie española “Élite”, fue cancelado discretamente a comienzos de año. “Lamentablemente, no pudimos ofrecerles otra temporada porque la vida suele tener otros planes”, dijo Gurfateh Pirzada, según Men’s Journal.

Estas series de Netflix también fueron canceladas:

With Love, Meghan (Reality show)

Miss Governor

Pulse

Las cancelaciones de Netflix en 2026 se pueden dividir en dos grupos: las cancelaciones inesperadas o después de una sola temporada, y las series que tienen programada una última temporada. Estas son las series del segundo grupo: