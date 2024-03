Los Crunchyroll Anime Awards 2024, evento en el que se premia a lo mejor de las producciones animadas de Japón, está por dar inicio, así que es de crucial vitalidad que tomes nota sobre todo lo que debes saber de cara a la transmisión y así evitar ue te pierdas algún detalle.

Como ya se ha hecho una costumbre en los últimos años, Crunchyroll organizará un evento para celebrar a los mejores títulos del anime, así como a todos los que hacen posible que dichas series sean un total éxito en cualquier parte del mundo, pues es bien sabido que esas producciones son amadas en territorios como América Latina, Estados Unidos, Europa, entre otros.

Así que si eres fanático de este tipo de contenido, no puedes perderte el evento de principio a fin, por lo que ahora te dejamos toda la información necesaria con la finalidad de que lo vivas como se debe. ¿Quieres saber cuándo es la fecha? ¿A qué hora verlo? ¿Por dónde se transmitirá? Ahora te damos las respuestas y más.

"Chainsaw Man" es una de las series favoritas para esta premiación (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO ES EL EVENTO CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2024?

La celebración del Crunchyroll Anime Awards 2024 se desarrollará este sábado 2 de marzo en el The Grand Prince Hotel New Takanawa, Tokio, Japón, por lo que habrá una gran diferencia horaria con esta zona del planeta, la cual debes tomar en cuenta si quieres ver el evento, pero no te preocupes porque ahora vamos a darte también esa información.

¿CÓMO VER LA PREMIACIÓN?

Evidentemente, la transmisión del evento está a cargo de la plataforma Crunchyroll, pero, teniendo en cuenta que en Japón inicia a las 6 p. m., tendrás que despertarte muy temprano —o no dormir— si quieres ver todas las incidencias. Ahora, te dejamos a qué hora comienza, dependiendo de cada país.

México: 3 a.m. (hora central)

Colombia: 4:00 a.m.

Ecuador: 4:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Perú: 4:00 a.m.

Bolivia: 5:00 a.m.

Paraguay: 6:00 a.m.

Uruguay: 6:00 a.m.

España: 11:00 a.m.

NOMINADOS A LOS PREMIOS

Mejor diseño de personajes

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco de la Aldea de los Herreros

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

【OSHI NO KO】

TRIGUN STAMPEDE

Mejor director

Yuichiro Hayashi - Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Keiichiro Saito - BOCCHI THE ROCK!

Ryu Nakayama - Chainsaw Man

Hirotaka Mori - Heavenly Delusion

Shota Goshozono - JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Daisuke Hiramaki -【OSHI NO KO】

Mejor cinematografía

Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Heavenly Delusion

JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

VINLAND SAGA - Temporada 2

Mejor dirección artística

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

【OSHI NO KO】

Zom 100: Bucket List of the Dead

Mejor anime de romance

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Happy Marriage

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Tomo-chan Is a Girl!

Mejor anime de comedia

BOCCHI THE ROCK!

Buddy Daddies

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 2

URUSEIYATSURA

Zom 100: Bucket List of the Dead

Mejor anime de acción

Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

ONE PIECE

Mejor anime de fantasía

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Temporada 2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride - Temporada 2

Mejor anime de drama

Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

【OSHI NO KO】

To Your Eternity - Temporada 2

VINLAND SAGA - Temporada 2

Mejor anime de la vida diaria

BOCCHI THE ROCK!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Mejor personaje principal

Bocchi (Hitori Goto) – BOCCHI THE ROCK!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

Monkey D. Luffy – ONE PIECE

Thorfinn – VINLAND SAGA - Temporada 2

Mejor personaje secundario

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 III

Hange Zoe – Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Kana Arima – 【OSHI NO KO】

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Suguru Geto – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Personaje “que siempre debemos proteger”

Anya Forger – SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 2

Hitori Gotoh (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita - Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury

Mejor canción de anime

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – BOCCHI THE ROCK!

Suzume – RADWIMPS feat. toaka – Suzume

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Mejor banda sonora

Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

【OSHI NO KO】

Suzume

Mejor opening

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

innocent arrogance - BiSH – Heavenly Delusion

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead - KANA-BOON – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Mejor ending

Akari - Soshi Sakiyama – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Happiness of the Dead - Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

HAWATARI NIOKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades) - MAXIMUM THE HORMONE - Chainsaw Man

Koi Kogare - milet × MAN WITH A MISSION – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco de la Aldea de los Herreros

Mephisto – QUEEN BEE – 【OSHI NO KO】

color - yama – SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 2

Mejor interpretación de voz - japonés

Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 2

Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy) – ONE PIECE

Yoshino Aoyama (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Yuki Kaji (Eren Jaeger) – Attack on Titan - Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Mejor interpretación de voz - español latino

Armando Corona Ibarrola (Muichiro Tokito) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco de la Aldea de los Herreros

Emilio Treviño (Denji) - Chainsaw Man

Gerardo Ortega (Mash Burnedead) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

José Gilberto Vilchis (Satoru Gojo) - JUJUTSU KAISEN - Temporada 2

Manuel Campuzano (Arataka Reigen) - Mob Psycho 100 lll

Nycolle González (Suzume Iwato) - Suzume

Mejor interpretación de voz - inglés

Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco de la Aldea de los Herreros

Austin Tindle (Millions Knives) – TRIGUN STAMPEDE

Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man

Mejor interpretación de voz - español castellano

David Brau (Senku Ishigami) – Dr. STONE New World

David Flores (Dot Barrett) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Joel Gómez Jimenez (Denji) - Chainsaw Man

Majo Montesinos Guzmán (Anya Forger) – SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 2

María Luisa Marciel (Power) – Chainsaw Man

Marta Moreno (UTA) – One Piece Film Red

Mejor interpretación de voz - portugués de Brasil

Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Erick Bougleux (Kazuma) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson

Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

Léo Rabelo (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN

Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Mejor interpretación de voz - alemán

Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man

Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr.STONE New World

Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Mejor interpretación de voz - italiano

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Boxxo) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Mejor interpretación de voz - árabe

Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

Hiba Snobar (Anya Forger) – SPY x FAMILY - Temporada 1 parte 1

Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100

Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 1

Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. STONE

Mejor interpretación de voz - francés