Los Young y los Chu volverán a poner en escena el universo de excesos, romance y tensiones familiares que conquistó al público con “Crazy Rich Asians”. Y es que, a ocho años del estreno de la película, conocida en español como “Locamente millonarios”, HBO dio luz verde a una serie secuela que retomará la historia de Rachel Chu, interpretada por Constance Wu, y Nick Young, personaje de Henry Golding.

Vale precisar que Adele Lim, coguionista del filme original, será la showrunner y productora ejecutiva de la serie.

Y, en la producción ejecutiva, la acompañan: Kevin Kwan, Jon M. Chu (el director de la película) y los productores del largometraje que marcó un hito en la representación asiática en Hollywood, Nina Jacobson y Brad Simpson.

LA TRAMA DE “CRAZY RICH ASIANS”

“Crazy Rich Asians” narra la historia de Rachel Chu, una profesora estadounidense de ascendencia china que viaja a Singapur junto a su novio, Nick Young, para asistir a la boda de un amigo.

Allí descubre que él pertenece a una de las familias más adineradas y poderosas del país, por lo que deberá enfrentarse a las expectativas de ese círculo social y a la desaprobación de Eleanor, la estricta madre de Nick.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA SERIE DE “CRAZY RICH ASIANS” DE HBO?

Tal como revela Deadline, HBO anunció—el pasado jueves 8 de octubre del 2026—que ordenó una serie dramática original de ocho capítulos en total y con el mismo nombre de la cinta basada en los libros de Kevin Kwan.

De esta manera, la orden llega casi una década después del estreno de “Crazy Rich Asians” y días después de que Warner Bros. Discovery cerrara su acuerdo de US$111.000 millones con Paramount Skydance.

EL ANUNCIO OFICIAL DE LA SERIE SECUELA DE “CRAZY RICH ASIANS”

¿QUIÉNES VUELVEN AL ELENCO EN LA SERIE DE “CRAZY RICH ASIANS” DE HBO?

Para alegría de los fans, el anuncio confirma el regreso de cuatro intérpretes de la película original:

Constance Wu como Rachel Chu

como Rachel Chu Henry Golding como Nick Young

como Nick Young Ronny Chieng como Eddie Cheng, el primo de Nick

como Eddie Cheng, el primo de Nick Michelle Yeoh como Eleanor, la matriarca de la familia Young

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA SERIE DE “CRAZY RICH ASIANS” EN LA FRANQUICIA?

El camino hasta la serie de “Crazy Rich Asians” tuvo varias paradas:

2018: se estrena la película de Chu, la cual logró una recaudación global de más de 239 millones de dólares, según The Numbers.

se estrena la película de Chu, la cual logró una recaudación global de más de 239 millones de dólares, según The Numbers. 2019: The Hollywood Reporter informa que Lim dejó la secuela por una disparidad salarial.

The Hollywood Reporter informa que Lim dejó la secuela por una disparidad salarial. 2025: se confirma que la serie está en desarrollo temprano.

se confirma que la serie está en desarrollo temprano. Octubre de 2026: HBO ordena oficialmente la serie.

De esta forma, se espera que la serie cubra el vacío que dejó la esperada secuela cinematográfica en el calendario de proyectos.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA “CRAZY RICH ASIANS”?

Para llegar con el contexto fresco, conviene ver primero la película del 2018, ya que la historia arranca después de sus eventos.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta sin problemas, debes saber que está disponible en Netflix (España) y HBO Max (Estados Unidos), así como para alquilar y/o comprar en portales como Apple TV, Google Play, Amazon y Rakuten TV.

La película "Crazy Rich Asians" está dirigida por Jon M. Chu y se desarrolla a lo largo de 120 minutos de metraje (Foto: Warner Bros / Color Force / SK Global)