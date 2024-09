Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo, cuya carrera comenzó a despegar desde que era un jovencito, algo que no hubiera sido posible si detrás de él no habrían influido sus padres, quienes no dudaron en apoyarlo en cumplir sus sueños, a pesar de sus orígenes humildes y carencias económicas en las que vivían junto a sus otros tres hijos. Debido al rol determinante que jugaron, te contamos quiénes son sus progenitores.

Cabe mencionar que CR7 comenzó en el mundo futbolístico siendo un niño, su primer equipo fue Andorinha SC y después C.D. Nacional. Cuando formó parte del plantel de ambos clubes, sus padres siempre lo acompañaban, pero al destacar y convertirse en una promesa del balompié portugués fue fichado por Sporting de Lisboa, motivo por el que tuvo que mudarse a la capital con 12 años, solo y lejos de su familia, una etapa muy difícil para un menor, pero reconoce que valió la pena.

LOS PADRES DE CRISTIANO RONALDO

Los padres de Cristiano Ronaldo son María Dolores dos Santos Viveiros, una cocinera, y José Dinis Aveiro, un jardinero municipal y utilero.

MARÍA DOLORES DOS SANTOS VIVEIROS

Aquí junto a su madre, a quien no duda en consentir (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

María Dolores dos Santos Viveiros es la madre de Cristiano Ronaldo, quien fue su cuarto hijo. Debido a la crisis económica que atravesaba su familia, cuando estaba esperando al jugador, evaluó continuar el embarazo, por fortuna decidió no interrumpirlo y fue así que llegó a este mundo CR7.

Ella nació el 31 de diciembre de 1954 en Caniçal, un puerto de pescadores de Portugal, donde se crio en una familia humilde. Tuvo una vida complicada, pues tras la muerte de su progenitora fue criada mayormente por monjas; es decir, siendo pequeña fue enviada, junto a sus cuatro hermanos, a dos hospicios, de los cuales fue expulsada, motivo por el que retornó a su casa. Su padre la mandó a trabajar haciendo cestos de mimbre. A los 18 años se casó con José Dinis Aveiro, de 20 años, con el que forma una familia.

En 2007, le detectaron cáncer de mama, que pudo superar, pero en 2019 la enfermedad regresó. Tras recibir tratamiento, se recuperó sin mayores problemas, pero al año siguiente otra emergencia médica tocó su puerta: un derrame cerebral por el que fue operada.

María Dolores dos Santos es una mujer muy apegada a la familia de sus hijos, en especial de sus nietos, a quienes adora. Ella se encargó de la crianza de Cristiano Jr.

JOSÉ DINIS AVEIRO

José Dinis Aveiro fue un soldado que combatió en África durante meses (Foto: Katia Aveiro/ Instagram)

José Dinis Aveiro es el padre de Cristiano Ronaldo. Nació en 1953 en Madeira, Portugal. Fue jardinero municipal y utilero en el club de fútbol amateur Andorinha, donde Cristiano empezó a jugar desde que era un niño. Precisamente, fue él quien lo incentivó a practicar este deporte. Pese a las carencias económicas que tenía, no dudó en entregarle todo lo que estaba en sus manos para que su hijo cumpla su sueño de convertirse en un gran futbolista; y así fue.

Mucho antes de que nazca CR7, él fue un soldado que combatió en África, por lo que se vio forzado a participar de una guerra que buscaba evitar la independencia de Angola; es así que durante 13 meses hizo frente al hambre y varias enfermedades, como la malaria o fiebre. Es más, como en la zona no había agua potable, tuvo que hidratarse con cerveza angoleña, tal como lo hacían todos sus compañeros. Lamentablemente, esto lo llevó a desarrollar su adicción al alcohol.

Al regresar con su familia, él se había convertido en un alcohólico y al no tener un trabajo estable, los problemas comenzaron en su hogar. Fue jardinero, limpió bares y utilero en el club Andorinha.

El 7 de septiembre de 2005, José Dinis Aveiro dejó de existir a los 52 años a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo. En aquel momento, Cristiano Ronaldo tenía 20 años y jugaba por la selección de Portugal, la cual iba a disputar al día siguiente un encuentro con Rusia para clasificar al Mundial 2006. Él quedó devastado con la noticia. Aunque su padre no pudo ver los logros de “El bicho”, este siempre le dedica sus títulos a él.