“Todo vale” (en su idioma original: “All’s Fair”) regresa con una segunda temporada. Así, la serie de Disney+ y Hulu continúa la historia de un bufete de divorcios donde los casos millonarios conviven con conflictos personales intensos. En ese sentido, si ya viste la primera entrega de la producción, en esta nota de Gestión Mix encontrarás el calendario con las fechas en que llegarán los nuevos episodios al streaming.

Vale precisar que la ficción—que combina drama legal y comedia—fue creada por Ryan Murphy, Jon Robin Baitz y Joe Baker.

Y, en esta tanda de capítulos, se esperan nuevas alianzas, amistades puestas a prueba y una revelación que amenaza la existencia del bufete.

Además, vuelven a su elenco principal:

Kim Kardashian como Allura Grant

como Allura Grant Naomi Watts como Liberty Ronson

como Liberty Ronson Niecy Nash-Betts como Emerald Greene

como Emerald Greene Teyana Taylor como Milan

como Milan Sarah Paulson como Carrington “Carr” Lane

como Carrington “Carr” Lane Glenn Close como Dina Standish

Antes de continuar, mira el tráiler de “Todo vale” - Temporada 2:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “TODO VALE” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie de Disney+ y Hulu se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Episodio 1 – “The Scorpio Ball”: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 2 – “Going Down”: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 3 – “Thanksgiving Part One”: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 4: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodio 5: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodio 6: miércoles 25 de noviembre del 2026

miércoles 25 de noviembre del 2026 Episodio 7: fecha por confirmar

fecha por confirmar Episodio 8 (Final de temporada): miércoles 2 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “TODO VALE” - TEMPORADA 2?

Al igual que la mayoría de títulos originales de Disney+ y Hulu, “Todo vale” ha fijado el lanzamiento de los capítulos de su segunda entrega de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿DÓNDE VER “TODO VALE” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Todo vale” es una producción exclusiva de los catálogos de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2 sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

Teyana Taylor es una de las estrellas del elenco de la segunda temporada de la serie "Todo vale" (Foto: 20th Television / Walt Disney Television / Ryan Murphy Productions)