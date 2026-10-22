“Phony: La otra madre” (título original: “Phony”) es una serie de misterio con guiños de comedia que sigue a un adolescente que está convencido de que la mujer que vive con él y se parece a su madre no es quien dice ser. A partir de esa premisa, la coproducción entre Disney+ y Hulu teje un suspenso que te atrapa de inmediato. Así, ¿quieres saber cuándo se estrena cada episodio y a qué hora verlos? Pues, esta nota de Gestión Mix reúne el calendario completo de lanzamiento para que lo anotes en tu agenda.

Vale precisar que la ficción fue creada por Nick Paley y está protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola, quienes ya compartieron universo en “The White Lotus”, aunque en temporadas distintas.

Aquí, el joven Sonny Cooke despierta en el hospital tras un accidente y empieza a notar cambios sutiles en su mamá, Ellen, quien además es la directora de su colegio.

Entonces, como nadie le cree, convive con una posible impostora peligrosa mientras recluta a sus amigos para investigar al respecto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Phony: La otra madre”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “PHONY: LA OTRA MADRE”

La primera temporada de la serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y diciembre del 2026.

Episodio 1 - “Pilot” (“El piloto”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Al despertar de un accidente automovilístico, Sonny nota un poco diferente a su mamá, Ellen (YA DISPONIBLE)

martes 20 de octubre del 2026. Al despertar de un accidente automovilístico, Sonny nota un poco diferente a su mamá, Ellen Episodio 2 - “Crosby, Stills and Nash” (“Crosby, Stills y Nash”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Sonny busca ayuda y Weldon lo lleva con una investigadora privada (YA DISPONIBLE)

martes 20 de octubre del 2026. Sonny busca ayuda y Weldon lo lleva con una investigadora privada Episodio 3 - “Reverse Cuckoo Situation”: martes 27 de octubre del 2026

martes 27 de octubre del 2026 Episodio 4 - “Vibes Are Rancid”: martes 3 de noviembre del 2026

martes 3 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “House of Dog Martes”: martes 10 de noviembre del 2026

martes 10 de noviembre del 2026 Episodio 6: martes 17 de noviembre del 2026

martes 17 de noviembre del 2026 Episodio 7: martes 24 de noviembre del 2026

martes 24 de noviembre del 2026 Episodio 8 (Gran final): martes 1 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS DE “PHONY: LA OTRA MADRE”?

“Phony: La otra madre” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los martes España 9:00 a.m. de los martes

¿DÓNDE VER “PHONY: LA OTRA MADRE”?

Tal como te puedes imaginar, “Phony: La otra madre” es un título exclusivo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la producción que cuenta con una clasificación 14+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

"Phony" es una serie de drama, comedia e intriga creada por Nick Paley (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)