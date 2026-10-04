“Temporada de amor” (en inglés: “Merry Berry Love”) propone el encuentro entre una isla de Japón, una granja de fresas y un diseñador urbano que busca salir de una etapa difícil. Así, Ji Chang-wook y Mio Imada lideran esta comedia romántica, producida entre Corea del Sur y Japón, que llega a Disney+ y Hulu. Y, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cómo se distribuirán sus episodios y cuándo estará disponible cada uno.

Vale precisar que la serie narra la historia de Karin Shirahama (Mio Imada), una agricultora japonesa que dedica todo su esfuerzo a cultivar las mejores fresas.

Eventualmente, su vida da un giro total cuando conoce a Lee Yubin (Ji Chang-wook), un diseñador de espacios coreano al que le va mal en la vida.

Lo cierto es que su primer encuentro resulta muy incómodo y, por si fuera poco, un malentendido los obliga a pasar mucho tiempo juntos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Temporada de amor”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “TEMPORADA DE AMOR”

La serie coreano-japonesa de Disney+ y Hulu se compone de 10 capítulos en total, los cuales tienen una duración aproximada de 54 minutos cada uno y están programados para lanzarse entre octubre y noviembre del 2026.

Episodios 1 y 2: miércoles 7 de octubre del 2026

miércoles 7 de octubre del 2026 Episodios 3 y 4: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodios 5 y 6: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodios 7 y 8: miércoles 28 de octubre del 2026

miércoles 28 de octubre del 2026 Episodios 9 y 10: miércoles 4 de noviembre del 2026

El actor Ji Chang-wook le da vida a Lee Yubin, el protagonista masculino de la comedia romántica "Temporada de amor" (Foto: BS Nippon TV / CJ Entertainment / Nippon TV Doga)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “TEMPORADA DE AMOR”?

“Temporada de amor” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos a las 22:00 horas de Japón, lo que equivale al siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. de los miércoles España 3:00 p.m. de los miércoles

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los episodios pueden tardar algunos minutos en estar disponibles de manera online.

¿DÓNDE VER “TEMPORADA DE AMOR”?

Tal como mencionamos previamente, “Temporada de amor” es una serie que forma parte del catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL en Disney+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “TEMPORADA DE AMOR”?

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Temporada de amor”:

Ji Chang-wook como Lee Yubin

como Lee Yubin Mio Imada como Karin Shirahama

como Karin Shirahama Nam Yoon-su como Park Gu-nam, quien está de visita en la isla por trabajo

como Park Gu-nam, quien está de visita en la isla por trabajo Rinka Kumada como Mizuno Mari, una tarotista y mejor amiga de Karin

como Mizuno Mari, una tarotista y mejor amiga de Karin Jung Soon-won como Kim Bong-su, un amigo de Yubin

como Kim Bong-su, un amigo de Yubin Kang Nam como Rage, un compañero universitario de Karin

La serie "Temporada de amor" narra el encuentro entre un exitoso diseñador coreano y una enérgica joven japonesa dedicada al cultivo agrícola de fresas (Foto: BS Nippon TV / CJ Entertainment / Nippon TV Doga)