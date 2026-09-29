La ficción juvenil de brujas regresa a las pantallas con “Coven Academy: El secreto de las brujas”, una serie que combina fantasía, comedia dramática y una trama ambientada en una escuela secreta de Nueva Orleans. Así, el show se incorpora a Disney+ y Hulu durante la temporada de relatos sobrenaturales. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te revelamos todos los detalles sobre su historia, fecha de estreno y elenco.

Vale precisar que la serie nació de la mano de Tim Federle, el creador de “High School Musical: The Musical: The Series”, quien escribió y dirigió el piloto y figura como productor ejecutivo, junto con Kimberly McCullough y Bronwyn North-Reist.

La producción, por su parte, corre por cuenta de Chorus Boy Productions, Slavkin/Swimmer Productions y Disney Kids & Family.

LA TRAMA DE “COVEN ACADEMY: EL SECRETO DE LAS BRUJAS”

De acuerdo con Disney+, “Coven Academy: El secreto de las brujas” narra la historia de la neoyorquina Briar Roberts, quien llega a una misteriosa escuela de magia en Nueva Orleans para resolver el misterio alrededor del destino su madre.

Y, junto a su aquelarre de aprendices, ella debe enfrentar una amenaza aún más oscura y sobrevivir a los peligros de un colegio sobrenatural.

Por si fuera poco, en medio del caos de este relato de drama, comedia, terror, fantasía y crecimiento personal, nace un primer amor prohibido.

EL TRÁILER DE LA SERIE “COVEN ACADEMY: EL SECRETO DE LAS BRUJAS”

¿CÓMO VER “COVEN ACADEMY: EL SECRETO DE LAS BRUJAS”?

“Coven Academy: El secreto de las brujas” debuta el jueves 1 de octubre del 2026 en el canal de televisión por suscripción estadounidense Freeform.

Al día siguiente, el viernes 2 de octubre, la serie llega a Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos), con la temporada completa disponible desde ese momento en el streaming.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “COVEN ACADEMY: EL SECRETO DE LAS BRUJAS”?

A continuación, conoce al elenco principal de “Coven Academy: El secreto de las brujas”:

Malina Weissman como Briar , la joven que busca a su madre

, la joven que busca a su madre Ora Duplass como Tegan

como Tegan Jordan Leftwich como Sasha

como Sasha Malachi Barton como Jake

como Jake Louis Thresher como Ollie

como Ollie Tiffani Thiessen como Miss Graves

como Miss Graves Devon Sawa como el Sr. Clarke

El póster de "Coven Academy", serie que explora géneros como la comedia, la intriga y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Chorus Boy / Disney Branded Television)