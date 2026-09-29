Este martes 29 de septiembre, España y Croacia se verán las caras en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido España vs. Croacia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido España vs. Croacia?
Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM