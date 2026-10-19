Al terminar una historia de misterio, suele quedar la necesidad de encontrar otra con el mismo nivel de intriga. Así, si ya disfrutaste de “La trampa”, la serie alemana de Netflix conocida originalmente como “Die Falle” y como “The Trap” en inglés, esta nota de Gestión Mix es para ti. Aquí reunimos cinco series disponibles en la plataforma que exploran crímenes, desapariciones y secretos del pasado.

Vale precisar que “La trampa” narra la historia de Lisa Konrad (Friederike Becht), una escritora que no sale de casa desde el asesinato de su hermana, ocurrido hace diez años.

Entonces, cuando cree reconocer al culpable en televisión, ella idea un plan arriesgado para llevarlo ante la justicia.

Antes de continuar, mira el tráiler de la miniserie:

¿QUÉ SERIES DE NETFLIX ENCAJAN CON LA TRAMA DE “LA TRAMPA”?

1. “Mi querida niña” (2023)

La lista arranca con la opción más cercana: “Mi querida niña”, la cual fue creada por el mismo equipo detrás de “La trampa”.

Basada en una novela de Romy Hausmann, esta ficción se centra en una mujer que escapa de un cautiverio y, tras esto, las autoridades reabren un caso de desaparición con 13 años de antigüedad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

La joven actriz Naila Schuberth como Hannah en la exitosa serie alemana de suspenso psicológico "Mi querida niña" (Foto: Constantin Film / Netflix)

2. “El pasado no duerme” (2023)

“El pasado no duerme” también es una miniserie alemana, pero explora la historia de un exdetective que vive en la calle y busca la verdad cuando una nueva muerte siembra dudas sobre un caso de asesinato dado por resuelto.

De esta manera, la serie nos ofrece un misterio satisfactorio con un protagonista dañado y noble.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “La chica de nieve” (2023)

“La chica de nieve”, por su parte, arranca en Málaga con la desaparición de una niña durante un desfile.

Aquí, Miren, una joven periodista interpretada por Milena Smit, investiga junto a José Coronado y Aixa Villagrán.

Cabe resaltar que la producción se compone de dos temporadas, la segunda subtitulada “El juego del alma”.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “El caso Asunta” (2024)

Por otro lado, “El caso Asunta” es un drama de seis episodios inspirado en hechos reales, con Candela Peña, Tristán Ulloa y Javier Gutiérrez en el elenco.

En la trama, cuando los padres de Asunta, que tiene solo doce años, denuncian su desaparición, la investigación pronto se vuelve en su contra.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Black Rabbit” (2025)

La lista cierra con “Black Rabbit”, show televisivo en el que Jude Law y Jason Bateman interpretan a dos hermanos: uno es dueño de un restaurante en Nueva York y el otro vuelve a su vida y lo arrastra al submundo criminal.

Cabe resaltar que Zach Baylin y Kate Susman lo crearon y es recomendado para mayores de 16 años.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El actor británico Jude Law en su papel de Jake Friedken en la miniserie de drama criminal "Black Rabbit" (Foto: Aggregate Films / Automatik Entertainment / Netflix)